LEEK- Een wel héél speciale afsluiting van hun laatste jaar op de Oldeborg. Zonder dat ze het wisten werden hartsvriendinnen Shania, Nathalie, Julia, Kyra, Naomi, Elena en Daniëlle donderdagavond opgepikt door een vette limo die ze voor hun school afzette. Als ware filmsterren betraden de meiden de rode loper die dankzij een aantal moeders klaarlag. Nog één keer samen naar het gala, het eindfeest van de Oldeborg. Daarna waaieren de vriendinnen die in het examenjaar zitten, ieder een kant op. En dat zal best even wennen zijn.