Nog steeds geen oplossing voor illegale bewoners Vluchtheuvel

NORG – Wie voor het Vluchtheuvelterrein in Norg langs rijdt, ziet ze al staan: bewoners die eerst met hun woonwagen en campers achter de hoge hekken stonden, staan er nu voor. Ze laten zich niet wegsturen door de gemeente. Op het parkeerterrein voor het voormalige pretpark hebben ze een complete camping ingericht. En dat betekent dat er weinig schoot zit in de ontwikkeling van het terrein. Volgens burgemeester Klaas Smid zijn alle bewoners alternatieven geboden, maar wensen ze niet mee te werken. En dat maakt het lastig, zegt Smid.

De ambitie was en is om op korte termijn te kunnen starten met de ontwikkeling van de locatie, stelt wethouder Reint-Jan Auwema die de ontstane ‘mini-camping’ een doorn in het oog noemt. “Maar we zullen eerst een oplossing moeten vinden voor de mensen die er nu nog bivakkeren. Dat gaan we doen samen met de politie en Noordenveldwerkers. Op welke termijn dat is, kan ik nu nog niet zeggen.” Burgemeester Klaas Smid spreekt van een ‘erg vervelende situatie’. Temeer omdat aan alle bewoners een oplossing is aangeboden. Maar wegsturen ligt niet op de weg van de gemeente omdat het terrein privébezit is, verklaart Smid. Er moet dus een andere oplossing worden gezocht. De eigenaar van het terrein, Hans Vrijvogel, is inmiddels gestart met het verwijderen van asbest. Vrijvogel wil op de oude pretparklokactie een zorghotel en zorgwoningen bouwen.

Volgens een aantal wildkampeerders heeft de gemeente hen nog helemaal geen fatsoenlijke oplossing geboden. Een van de bewoners wil geen vast huis, hij wil gewoon een plek. Een ruimte waar hij zijn camper en wagen kan parkeren, liefst natuurlijk voor langere periode. Een andere man zou wel anti-kraak willen wonen, in een bedrijfspand dat leegstaat bijvoorbeeld. Maar zolang er nog geen oplossing is, blijft het vooralsnog bivakkeren op de Camping de Vluchtheuvel.