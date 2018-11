Nomineer jouw sporthelden voor het Sportgala 2019

NOORDENVELD – ‘Wie ik zou nomineren?’, herhaalt wethouder Jeroen Westendorp. Even is het stil. Daarna begint de wethouder – die onder meer sport in zijn portefeuille heeft – aan een bescheiden opsomming. ‘GOMOS schiet me te binnen’, zegt hij . ‘Zij leverden een unieke prestatie door naar de eerste klasse te promoveren.’ Westendorp, die zelf nog op een bescheiden niveau aan vrijdagavondvoetbal doet en daarnaast van fietsen en hardlopen houdt, pakt direct door. ‘Ook VV Veenhuizen werd natuurlijk kampioen. En ze doen het op een hoger niveau erg goed. Maar ja, er zijn veel meer teams die een unieke prestatie hebben geleverd….’ Even weer is het stil. ‘KTP Nieuw-Roden! Wonnen zij niet dit beker? Ook prachtig.’

Op individueel gebied komt de naam Thijn Buigholt plots in Westendorp op. ‘Hij heeft een zware tocht op de handbike volbracht. Fantastisch. Hij ontwikkelt zich steeds meer in zijn sport en laat zien waartoe hij in staat is.’ Ook de naam van Gijs Kamp uit Roden komt direct in hem op. De Inline Skater won ontzettend veel wedstrijden, werd Nederlands Kampioen en deed zelfs mee aan het Europees Kampioenschap. ‘Een groot talent.’

Westendorp kan nog wel een tijdje doorgaan. ‘Er zijn zoveel teams en sporters die dit jaar een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Ze allemaal benoemen, wordt lastig.’ 26 januari heeft de wethouder van sport al rood omcirkelt in zijn agenda.

Jouw sportheld nomineren? Geef de kandidaten inclusief zijn of haar prestaties op voor 25 november: sportgala@sportstimuleringnoordenveld.nl