Nooitgedacht speelt ‘Kruus of munt’

STEENBERGEN/EEN – Na twee jaar pakt toneelvereniging Nooitgedacht uit Steenbergen de draad weer op. Met de klucht “Kruus of munt” van Henk Karstens treden ze op 17 februari op in het Ronostrand te Een. Afgelopen week repeteerden zij voor het stuk.

Rieks Haverings is weg van zijn pensiongaste Irene. Via bemiddelaar Steven Sterk doet hij zijn huishoudster Anna van de hand. Die trekt uit nood bij buurman Kas Wolsing in. Rieks denkt dat hij het nu gewonnen heeft, maar dat valt smerig tegen. Irene blijkt niet zo lief en gemakkelijk te zijn als ze zich voordeed. Zijn dochter Gea en haar vriend Erik werken hun, samen met knecht Harm, danig tegen, Stien van Tarel maakt ook aanmerkingen op zijn levenswandel. Als Rieks de ogen open gaan is het te laat.. Maar Irene heeft nog een verrassing..

Geïnteresseerden zijn op 17 februari vanaf 20:00 uur van harte welkom in het paviljoen van het Ronostrand in Een.