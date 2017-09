Noordelijke gemeenten investeren 2.5 miljoen in vliegveld Eelde

Wethouder Henk Kosters: ‘uitbreiding is van groot regionaal belang’

NOORDENVELD – De kogel is door de kerk. De stuurgroep van de Regio Groningen-Assen heeft besloten 2.5 miljoen euro te investeren in Groningen Airport Eelde (GAE). Het geld is bedoeld voor het Routefonds, een fonds dat onderzoek doet of er meerdere en andere bestemmingen mogelijk zijn voor het vliegveld in Eelde. En dat is goed nieuws voor de luchthaven dat al tijden voor heftige discussies zorgt bij gemeenten in Groningen en Drenthe. Het college in Noordenveld is er blij mee, maar dat lijkt niet voor alle gemeenten te gelden. Wethouder Henk kosters noemt het een ‘impuls voor de regio’.

Al jaren staat het niet rendabele vliegveld ter discussie. Dat de luchthaven in Eelde al jarenlang miljoenen verlies lijdt is algemeen bekend. Tegenstanders zien het vliegveld nog liever vandaag dan morgen op slot, voorstanders spreken van ‘een essentieel onderdeel voor het economisch hart van de noordelijke regio’. Ook de communis opinio van het publiek. 86 procent vindt dat het vliegveld ontwikkeld moet worden tot ‘Toegangspoort van het noorden’, bleek uit een enquête die eerder werd gehouden. Afgelopen vrijdag werd bekend in een unaniem besluit door de stuurgroep dat er tóch geïnvesteerd wordt in de luchthaven. 2.5 miljoen euro voor het Routefonds dat onderzoek doet naar uitbreiding van het aantal bestemmingen. Het college van Noordenveld liet eerder al weten voorstander te zijn het vliegveld dat onlangs een deal sloot met Singapore Airlines. “Je moet je allereerst afvragen: wat wil je ermee. Wij zien het als een spin-off voor de regio”, reageert wethouder Henk Kosters. “Natuurlijk, het kost een hoop geld, daar zijn we ons van bewust. Ook duurzaamheid is natuurlijk een aandachtspunt.. De aandeelhouders, de provincies Groningen en Assen, willen 46 miljoen investeren om de luchthaven uit te breiden. Ook het bedrijfsleven wil investeren. Het besluit van de stuurgroep is een mooi signaal richting de aandeelhouders”, vindt Kosters die de uitbreiding van groot regionaal belang vindt. “Door de uitbreiding van het aantal bestemmingen verbetert de economische positie van de noordelijke regio en ook die van het vliegveld zelf.” Voor de aandeelhouders is een zo breed mogelijk draagvlak belangrijk. Voor hen is de bijdrage voor het routeontwikkelingsfonds een mooie opsteker. Dat het even geduurd heeft voordat de beslissing uiteindelijk viel, ligt volgens Kosters niet aan het feit dat een aantal gemeenten faliekant tegen zouden zijn. (De colleges van Leek en Zuidhorn zouden verdeeld zijn over de investering in de luchthaven, aldus geruchten in de wandelgangen.) “Het college van Noordenveld was al voor de vakantie unaniem voor investering. Sommige andere gemeenten hadden meer informatienodig. Dat is de afgelopen weken gebeurd”, aldus Kosters. “Besluiten om te investeren kan alleen bij unaniem akkoord van de stuurgroep. Alleen zij hebben het mandaat om het besluit te nemen”, benadrukt de wethouder. De stuurgroep heeft de financiële bijdrage toegekend omdat de luchthaven onderdeel is van de publieke basisinfrastructuur en daarmee een infrastructurele basisvoorziening van de regio en Noord-Nederland. Bovendien kan het GAE een belangrijke bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling in deze regio en Noord-Nederland, stelt de stuurgroep.

Gemeenten in Groningen en Drenthe investeren jaarlijks zo’n 6,5 miljoen euro in de pot van het GAE. Voor Noordenveld komt dat neer op ongeveer 250.000 euro. Investeren moet, wil je verruimen, vindt Kosters die het besluit een mooi voorbeeld van samenwerking noemt. Hoe de eerste stappen worden gezet, weet Kosters nog niet exact. “Het plan van aanpak is er, het moet nu verder vormgegeven worden. Je bent er maar zo niet. Uitbreiding van het aantal vluchten heeft ook gevolgen voor omwonenden van het vliegveld. Zij moeten ook nauw bij het onderzoek betrokken moeten worden. Ook is nog niet bekend hoe die 2.5 miljoen er naar toe gaat. In één keer, of gefaseerd. Dat zal de toekomst uit moeten wijzen. Maar de bereidheid is er. En dat is fantastisch nieuws voor het noorden.”

Groningen Airport Eelde wil ook verruiming van de openingstijden: ’s ochtends om 6:30 uur open, een half uur eerder dan nu het geval is. ’s Avonds wil de luchthaven een uur later sluiten (24:00). Het vliegveld verwacht dat de verruiming meer buitenlandse aansluitingen en passagiers oplevert.

Singapore

Vorige week werd bekend dat Eelde een deal heeft gesloten met Singapore Airlines. Vanaf nu kunnen reizigers via de hub van Kopenhagen drie keer per week van Eelde naar Singapore vliegen. Singapore fungeert als springplank naar Australië (Sydney, Melbourne, Perth). Indonesië (Jakarta) en Auckland (Nieuw-Zeeland). De vliegmaatschappij kiest bewust voor samenwerking met Eelde omdat Schiphol overvol is. Bovendien zijn de wacht- en reistijden in Eelde een stuk korter dan die van Amsterdam. Goed nieuws dus, voor reislustige noordelingen.