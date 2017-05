Noordenveld continueert proef met groenafval

REGIO – In 2016 presenteerde Noordenveld een nieuw beleidsplan over de inzameling van afval. Gebleken was dat de inwoners van de gemeente er een potje van maakten als het ging om scheiden van afval. Dat gebeurde amper en in sommige gevallen zelfs helemaal niet. Deels was dat onwetendheid, anderzijds gebrek aan motivatie. Dus timmerde Noordenveld vanaf dat moment aan de weg. Met succes, want het scheiden van afval is voor veel mensen ondertussen een soort van sport geworden. De zakken vol plastic die tweewekelijks geleegd worden, vormden eerst een bultje, nu een berg. Wat gebleven is, is de lelijke aanblik van zaken vol plastic in de straten. Zakken die bovendien nogal eens weg willen waaien bij windkrachten boven de drie. ‘Het is een kwestie van gedragsverandering’, wist wethouder Henk Kosters al in 2016, en hij kreeg gelijk. Vandaar ook dat de gemeente inzette op educatie op scholen. Jong geleerd, is en blijft immers oud gedaan. Bleef echter het probleem van GFT-afval, ook wel afval voor in de ‘groene’ container genoemd, zoals de grijze container in de volksmond de container is waar je restafval in gooit. Het percentage GFT-afval in de grijze bak bleek veel te hoog. Noordenveld deed daarom vorig jaar wat experimenten. Inmiddels weet de gemeente hoe het percentage GFT-afval, met name gras, teruggedrongen kan worden. Het ontbreekt Noordenveld echter aan de middelen (vrachtwagens) om nu meteen gemeentebreed aan de slag te gaan. En dus worden de experimenten voortgezet en wat uitgebreid.

De proeven? Die vonden plaats in Norg en Nietap. In Norg kregen vijftig huishoudend gedurende de zomermaanden een extra groene container. In Nietap daarentegen, hielden zo’n honderd huishoudend één container die echter wel elke week geleegd werd in dezelfde periode. Het experiment verliep naar tevredenheid, ook van de deelnemers. Zowel in Norg als in Nietap is het merendeel voor continuering van de projecten. Behalve dat er significant minder GFT-afval (seizoensgebonden vooral, denk maar aan gras en bladeren) in de grijze container kwam, scheelt het stankoverlast in Nietap. Dit omdat gras pas na een week begint te broeien en zo lang zat het daar dus niet in de container. Er waren bovendien minder maden en de gemeente maakte ook nog eens goede sier: de servicegraad richting inwoners werd weer wat vergroot. Uit de analyses na de experimenten bleek dat het wekelijks legen van de groene container het meeste effect sorteert. Er was een sterkere afname van het aandeel GFT-afval in de restafvalbak. En dus zou het in de zomermaanden wekelijks ledigen van de groene container gemeentebreed ingevoerd moeten worden om zo snel en significante resultaten te kunnen boeken. Maar: dat kan dus niet. De gemeente kan op korte termijn, dit jaar, niet voldoende inzamelingswagens regelen. Een beetje vreemd, als je het effect van wekelijks inzamelen onderzoekt en er dus ook rekening mee moet houden dat deze maatregel het gewenste effect zou kunnen hebben en het scheiden van afval core business van de gemeente is geworden. En dus kan de gemeente niet anders dan beide experimenten continueren en een beetje uitbreiden. In Norg houdt men de extra container. Kost de gemeente niets, zelfs geen moeite. De in 2016 geleverde extra container was namelijk nog niet weer bij de vijftig huishoudend weggehaald. Het gebied waar vanaf juni wekelijks geledigd zal worden, kan wel wat uitgebreid worden. Behalve Nietap zullen adressen in Roden en Nieuw Roden hun groene containers vol gras en bladeren wekelijks aan kunnen bieden. Overigens is het creëren van ruimtes voor gras zoals dat ook met bladeren gebeurt geen optie. Gras gaat immers rotten. Het continueren van de beide experimenten plus de kleine uitbreiding gaan de gemeente in 2017 tien mille kosten. En ondertussen zal wethouders Kosters op Marktplaats zoeken naar wagens. Die moeten dan echter wel voorzien zijn van een zogenaamde diamond-opname. De containers in Noordenveld hebben immers kragen..