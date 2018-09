Noordenveld controleert op fietsverlichting

NOORDENVELD – In Drenthe wordt de komende periode extra aandacht gegeven aan fietsers om te zorgen dat hun fietsverlichting in orde is. Zo ook in Noordenveld. De donkere dagen komen er weer aan en goede fietsverlichting is dan noodzakelijk. De komende weken staan hulpverleners op allerlei locaties, zoals drukke wegen richting scholen, bij sportverenigingen of gewoon in het dorp om de fietsers op goede fietsverlichting te wijzen. Wie veilige fietsverlichting heeft, maakt kans op leuke prijzen zoals een fiets ter waarde van 1.000 euro.