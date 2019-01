Noordenveld eert al vijftien jaar haar sporthelden

Sportgala nadert met rasse schreden

NOORDENVELD – De jury is eruit. Slechts vijf personen in de gehele gemeente Noordenveld weten inmiddels wie er met de felbegeerde prijzen op het Sportgala vandoor gaan. Aanstaande zaterdag – 26 januari – zal in een ongetwijfeld volgepakte Pompstee duidelijk worden wie sportman, sportvrouw, sportploeg, sporttalent, sportevenement en sporter met een beperking zal worden. Alweer voor de vijftiende keer wordt dit jaarlijks terugkerende evenement georganiseerd. De Krant was getuige van de juryavond en sprak met Sportgalavoorzitter Jan Nauta en juryleden Aaltje Bron, Jan Kemkers en Jan Arends.

Het is een koude dinsdagavond in Lieveren, als de jury aanschuift aan de keukentafel van Sportgalavoorzitter Jan Nauta. Het is een warm weerzien van de juryleden Jan, Jan en Aaltje. De drie leden gaan lang terug en worden dit jaar voor het eerst aangevuld door de Krant-redacteur Mathijs Renkema. 2004 was dus de allereerste editie van het evenement wat inmiddels niet meer is weg te denken uit Noordenveld. Aaltje en Jan Kemkers waren er vanaf 2004 al bij. Jan Arends schoof een jaar later aan. ‘Ik werd gevraagd door Bernard Veenhuis’, weet de Norger zich te herinneren. Haast met het jureren hebben de aanwezigen vanavond niet. Er wordt eerst uitgebreid bijgepraat. Ook denken de juryleden terug aan de mensen die eerder deel uit maakten van de jury. Neem nu een Erwin van de Looi. Maar ook oud-de Krant journalisten Jan Dijkstra en Ben Boers, waarvan de laatste de naamgever is van de oeuvreprijs. Dat is overigens de enige prijs waarover de jury vanavond niet zal stemmen. Nee, de oeuvreprijs stond al eerder vast. Gekozen uit een mooi rijtje van topvrijwilligers die zich jarenlang in hebben gezet voor de sport in Noordenveld. Het is misschien wel de mooiste categorie, redeneert de jury. Dit jaar wordt de prijs weer uitgereikt door Annie Boers, de weduwe van Ben. ‘Het is vaak best emotioneel’, weet Aaltje. ‘Dat vond ik bijvoorbeeld bij Gezinus van Zonneveld, maar ook vorig jaar bij Jan van der Klei.’

Kijkend naar de genomineerden, is Jan Kemkers een blij man. ‘Kwalitatief hebben we weer mooie sporters op papier’, oordeelt hij. Aaltje is vooral onder de indruk van de talentencategorie. ‘Veel talent. Ik denk dat we een aantal van hen nog wel eens terug zullen zien.’ Jan Kemkers vindt vooral de categorie ‘Sporters met een beperking’ heel mooi. ‘Dat was een voorwaarde, vijftien jaar geleden’, zegt hij. ‘Toen hebben we gezegd: als we een Sportgala organiseren, moeten ook de sporters met een beperking een kans krijgen. Ik vind het ieder jaar weer fantastisch als je ziet hoe trots de mensen op het podium zijn.’

Over trots gesproken: voorzitter Jan Nauta is blij met de vele stemmen die dit jaar weer zijn binnengekomen. ‘Het geeft aan dat het Sportgala na vijftien jaar nog steeds leeft’, meent hij. De publieksstemmen tellen voor een derde in de einduitslag. De jurystemmen tellen voor twee derde. Wanneer het spannend is met de jurystemmen, kunnen de publieksstemmen de doorslag geven. Dat is in het verleden nog wel eens voorgekomen en ook vanavond is dat aan de orde. ‘Dat is ook de charme van het Sportgala’, meent Jan Nauta. ‘Het publiek heeft wel degelijk iets in te brengen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.’

De avond vordert en alle categorieën passeren de revue. Discussie is er slechts mondjesmaat. Er zijn wel eens edities geweest dat men minder op één lijn lag, laten de ervaren juryleden weten. ‘Het is soms ook appels met peren vergelijken. Dat maakt het wel eens lastig’, vindt Jan Arends.

Toch lukt het om rond kwart over tien de winnaars bekend te hebben. Nu rest de jury alleen nog de zwijgplicht.

Op zaterdag 26 januari worden alle winnaars bekend. Vanaf 20:00 uur (inloop 19:30 uur), staat De Pompstee in Roden in het teken van het Sportgala. Entree is – zoals altijd – volledig gratis. Op het programma staat entertainment, het eren van sporters en natuurlijk veel gezelligheid. De presentatie ligt in handen van Michaël Wiese.