Noordenveld gaat meer handhaven op alcoholgebruik bij jongeren

NOORDENVELD – Om het alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar tegen te gaan, heeft de gemeente 3 Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s) aangesteld. Deze boa’s gaan extra toezicht houden op alcoholgebruik bij jongeren onder de 18 in het kader van de Drank- en Horecawet. Jongeren die toch alcohol gebruiken, kunnen hiervoor een boete ontvangen. Een boa kan zich, wanneer het gevraagd wordt, legitimeren. Voor vragen over toezicht op de Drank- en Horecawet kun je contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 050.