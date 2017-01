Noordenveld hardst groeiende Drentse gemeente

NOORDENVELD – Noordenveld is de hardst groeiende gemeente van Drenthe in 2016. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor statistiek. Het aantal inwoners van Drenthe is sowieso toegenomen, van 488.629 in januari 2016 naar 491.203 aan het eind van het jaar. In november 2016 woonden er in Noordenveld 32.278 mensen, in januari van dat jaar waren dat er nog 31.039. Dat houdt in dat er 1239 mensen zijn bijgekomen. Dat komt volgens het CBS omdat er behoorlijk wat statushouders zijn ingeschreven in de gemeente. Andere Drentse gemeenten die ook groeiden zijn Assen (459), Tynaarlo (452), Westerveld (216), Meppel (146), Hoogeveen (82), Midden-Drenthe (38), Aa en Hunze (30) en De Wolden (8). Het aantal inwoners nam af in Coevorden (-54), Emmen (-22) en Borger-Odoorn (-20).