Noordenveld helpt bij lezen en schrijven

Moeite met lezen of schrijven? Niets om je voor te schamen!

NOORDENVELD – Heb je moeite met lezen, schrijven, rekenen of op de computer te werken? Dan heeft de gemeente een plan klaar liggen. Hierin staat hoe u daarmee geholpen kunt worden. De gemeente doet dit niet alleen. De Sociale Dienst, de bibliotheek in Noordenveld, Welzijn in Noordenveld, het Alfa-college en de Stichting Lezen & Schrijven doen ook mee.

Er komt een Taalhuis in de bibliotheek in Roden. Hier zijn vrijwilligers die u helpen om beter te leren lezen, schrijven, rekenen en op de computer te werken. Daarnaast komt er iemand van het Taalhuis die samen met degene die moeite heeft met lezen en schrijven, gaat bedenken hoe hij of zij het beste geholpen kan worden. Dit noemen we de Taalhuis coördinator.

De wethouder lezen en schrijven, Alex Wekema, is erg blij dat er nu meer hulp komt: “Ik vind het erg belangrijk dat er hulp is voor mensen die zich niet goed kunnen redden met lezen en schrijven. Ik vind het ook erg jammer dat mensen zich soms schamen dat ze dat niet zo goed kunnen. Dat is nergens voor nodig! Ik hoop dat ze onze hulp gaan aannemen”.