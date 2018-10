Noordenveld koopt eerste auto op waterstof

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld is de eerste overheidsinstelling die een auto aanschaft die wordt voortgedreven op waterstof. Het gaat om een Hyundai Nexo. De auto wordt eind 2019 geleverd. Wethouder Kirsten Ipema: “De gemeente Noordenveld heeft in haar visie Noordenveld 2030, de ambitie uitgesproken in 2030 de meest duurzame gemeente van Drenthe te willen zijn. Daarnaast wil Noordenveld in 2040 klimaatneutraal zijn. Klimaatneutraal betekent netto geen uitstoot van broeikasgassen binnen Noordenveld.

Waterstof

De gemeente Noordenveld heeft dienstauto’s. Het leasecontract op één van deze auto’s loopt af.. Dat geeft de gelegenheid om deze te vervangen voor een auto die voortgedreven wordt door waterstof. Waterstof is een emissievrije brandstof waardoor er geen broeikasgassen worden uitgestoten. ”

Samenwerking met gemeente Groningen

De gemeente Noordenveld kan gebruik maken van de Europese aanbesteding, uitgevoerd door de gemeente Groningen en waarin Noordenveld participeert. Deze auto is, binnen deze raamovereenkomst, de enige auto in Nederland die sinds augustus 2018 standaard op waterstof kan worden geleverd. Dat maakt deze auto relatief gunstiger qua kostprijs dan omgebouwde voertuigen. Het tanken gebeurt bij de milieudienst in Groningen.

Veel voordelen

“Het voordeel van deze waterstofauto is dat er geen BPM gerekend wordt en er geen motorrijtuigenbelasting hoeft te worden betaald. Daarnaast heeft deze auto een bereik van 600 kilometer per volle tank,” aldus een enthousiaste wethouder Ipema. “Met deze aankoop laat Noordenveld zien dat de verduurzaming van het eigen wagenpark is ingezet. Nul emissie met een voertuig waarmee onze medewerkers en bestuur voor de dag kunnen komen. De aanschafkosten bedragen 58.236,77 euro excl. BTW.”