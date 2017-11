Noordenveld op promotiedagen Martiniplaza

NOORDENVELD – Noordenveld laat zich zien op de promotiedagen in de Martiniplaza volgende week. Op dinsdag 7 en woensdag 8 november vindt de 31e editie plaats van de promotiedagen Noord Nederland in Martiniplaza in Groningen. De Promotiedagen is dé beurs voor alle zakelijke branches met 25.000 bezoekers en zo’n 600 deelnemende bedrijven. Op het programma staat een doorlopende stroom van workshops, presentaties, colleges, pitches, netwerkborrels, meet and greets, matchmakingsessies en debatten.

De gemeente heeft een stand op het Westerkwartier – Noordenveldplein. Iedereen is van harte welkom! Een extra reden om ons te bezoeken is de netwerkborrel op de woensdagmiddag. Vanaf half 5 zullen de zware jongens van bierbrouwerij Maallust bij de stand van Noordenveld vertellen over hèt ondernemerschap.