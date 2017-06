Noordenveld peilt meningen centrum Roden op straat

RODEN – Vandaag kun je maar zo eens tegen het vege lijf lopen: medewerkers van de gemeente geflankeerd door videobureau Spraakmakend. Op vrijdag 9 juni gaat de gemeente Noordenveld namelijk van 10.00 tot 16.00 uur de straat op om mensen hun mening vragen over het centrum van Roden.

Wethouder Henk Kosters: “Om tot een gezamenlijke visie te komen, stellen wij verschillende doelgroepen vragen over het huidige centrum en over het ‘toekomstige’ centrum van Roden. Na de eerder georganiseerde bewonersavonden, gaan wij nu zelf naar de mensen toe. We willen graag mensen spreken die in de camera willen vertellen wat zij vinden dat er in Roden moet gebeuren de komende jaren. Dit is ook een mooie aansluiting op de geweldige aanpak van de Albertsbaan. In felgroene outfits en met een ‘mystery gast’ kunt u aanstaande vrijdag niet om ons heen om mee te praten over ‘Roden Centrum’. ”