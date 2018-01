NOORDENVELD – Vorig jaar was het jaar ‘Het jaar van de democratie’. Tijdens dit themajaar zijn er diverse groepen opgestaan die hun ideeën hebben uitgewerkt in het kader van de democratie. De gemeente Noordenveld wil nog één keer terugkijken naar de activiteiten die georganiseerd zijn op woensdag 7 februari om 20.00 uur in de Pompstee. Ook cabaretier Arno van der Heyden is uitgenodigd om de boel af te sluiten.

Wie dat niet wil missen kan zich aanmelden via griffie@gemeentenoordenveld.nl.