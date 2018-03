NOORDENVELD – Ook in Noordenveld was een kleine meerderheid van de stemmers tegen de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ook wel de ‘sleepwet’ genoemd). 6.702 inwoners stemden vóór de wet, 6.926 tegen. 744 mensen stemden blanco, en er waren 53 ongeldige stemmen. Het opkomstpercentage was 57,64 %.