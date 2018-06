Noordenveld verbreedt fietspaden

NOORDENVELD – Noordenveld wil dé fietsgemeente zijn van Noord-Nederland. Daar horen goede en veilige fietspaden bij. Donderdag 31 mei 2018 zijn we gestart met de werkzaamheden om recreatieve fietspaden in de gemeente te verbreden naar anderhalve meter, zodat fietsers elkaar makkelijker kunnen passeren. Ook komt er een bovenlaag op het pad, die het regenwater beter afvoert. De werkzaamheden nemen zo’n anderhalve week in beslag.

Tijdens de aanpak van de fietspaden kan er gewoon gefietst worden. Alleen op de plaats van de werkzaamheden moeten fietsers even afstappen.

De volgende paden worden aangepakt: