Noordenveld verscherpt maatregelen bij wielerevenementen

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld gaat scherpere maatregelen treffen omtrent wielerevenementen binnen de eigen gemeentegrenzen. Noordenveld heeft als doel gesteld om dé fietsgemeente van Noord-Nederland te worden, maar merkte dat inwoners van de gemeente geregeld overlast ervaren van dergelijke evenementen.

Noordenveld kreeg de afgelopen periode meermaals klachten over de verschillende evenementen die in Noordenveld worden georganiseerd. Dit jaar zijn dat er liefst vijftien. Volgens de gemeente is het acceptatieniveau groot, maar zorgen klachten ervoor dat het acceptatieniveau afneemt.

Wethouder Alex Wekema vindt niet dat er minder wielerevenementen in de gemeente Noordenveld moeten worden georganiseerd. ‘We moeten zorgen dat de wielerevenementen netjes verlopen’, stelt Wekema. ‘De wc’s die langs de kant staan moeten worden gebruikt en ook de verpakkingen van gelletjes of reepjes moet men gewoon in de achterzak houden, in plaats van in de natuur te dumpen.’

Daarnaast wijst hij op het gedrag van de renners wanneer zij het parcours voortijdig verkennen. ‘Wanneer het parcours wordt verkend, houden de renners zich niet altijd aan de regels. Daar moeten zij op gewezen worden.’

Ook wil de gemeente Noordenveld ervoor waken dat sommige wegen té vaak gebruikt worden. Hierbij wordt onder andere gewezen op Lieveren en Altena, waar wielerevenementen al gauw voor verkeershinder zorgen. ‘En bij een omloop komen ze al gauw om de vijftig minuten langs. Dan heb je daar toch veel hinder van’, zegt Wekema. ‘We begrijpen dat de organisaties van wielerevenementen graag door Altena en Lieveren komen, maar het kan niet altijd daar.’

De gemeente Noordenveld bespreekt dergelijke zaken ook met de wielerbond, de KNWU. ‘We dringen er bij hen op aan om de omwonenden tijdig op de hoogte te stellen van het evenement en ervoor te zorgen dat alles rondom de wedstrijden goed geregeld is’, zegt Wekema.

De wethouder ziet de toename van klachten niet als ‘leergeld’. ‘Veel van die wielerevenementen worden al jaren in de gemeente georganiseerd. Er zijn wel een aantal grote evenementen bij gekomen. Dat is mooi, maar dat moet niet ten koste van alles gaan. “Leergeld” is een groot woord, maar we zijn als gemeente zeker wakker geschud als het aankomt op de aanvraag van dergelijke vergunningen. Gelukkig komen de meeste aanvragen vroeg binnen en worden de buurtbewoners tijdig geïnformeerd. Dat lijkt mij ook een voorwaarde’, zegt Wekema. ‘Goede communicatie, een nummer dat altijd voor bereikbaar is voor inwoners en niet altijd dezelfde wegen belasten: dat zijn denk ik de voorwaarden voor een goed wielerevenement.’