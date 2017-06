Noordenveld viert 100 jaar kiesrecht voor vrouwen

NOORDENVELD – 100 jaar vrouwenkiesrecht! Dat viert Noordenveld op woensdag 21 juni. Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat vrouwen zich volgens de Grondwet voor het eerst verkiesbaar mochten stellen als politicus. Twee jaar later kregen zij ook actief stemrecht. Een keerpunt in de politieke arena! Reden voor een feestje en tegelijkertijd dé aanleiding om aandacht te vragen voor een goede afspiegeling van onze samenleving in de Drentse/Noordenveldse politiek. Tot op heden zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de diverse politieke gremia.