Noordenveld zet in op eenvoudige aanbesteding bij Oosterveld Norg

NORG – Noordenveld gaat voor eenvoudige aanbesteding bij Oosterveld NorgHet inschrijven op een aanbesteding is lastig met veel formaliteiten. Kleinere marktpartijen met weinig ervaring zien vaak af van deelname als er een aanbesteding moet plaatsvinden. Voor nieuwbouwlocatie Oosterveld wordt de aanbestedingsprocedure voor vijftien kavels eenvoudiger. Kleinere ontwikkelaars en aannemers krijgen hierdoor ook een kans om deel te nemen aan de procedure doordat er niet te zware ervaringseisen worden verlangd, de financiële druk op de ontwikkelaar wordt verlaagd.

Oosterveld

Op het Oosterveld in Norg worden uiteindelijk circa 220 woningen gebouwd. De eerstvolgende fase van het project heeft in totaal 87 kavels. De vrijstaande kavels worden allemaal door de gemeente rechtstreeks aan particulieren aangeboden en daarnaast gaat woningbouwcorporatie Actium 16 sociale huurwoningen bouwen. Het is de bedoeling dat de twee-onder-een-kapwoningen, de rijwoningen en enkele vrijstaande woningen door ontwikkelaars projectmatig worden gebouwd en verkocht. Naast ontwikkelaar Heijmans Vastgoed die 26 woningen gaat bouwen is in december 2018 de aanbestedingsprocedure gestart om een tweede ontwikkelaar/aannemer te vinden die nog eens 15 kavels projectmatig gaat bouwen en verkopen.

Duurzaamheid en participatie

De plannen van ontwikkelaars en bouwers bij de aanbesteding worden beoordeeld op prijs en kwaliteit. Duurzaamheid is bij dit project een belangrijk kwaliteitscriterium. De gemeente Noordenveld wil klimaatneutraal zijn in 2040 en duurzame nieuwbouw draagt daaraan bij. Daarnaast wordt er beoordeeld op de invloed die de uiteindelijke koper heeft in het ontwikkelproces van de woning. Met deze transparante manier van aanbesteden hoopt de gemeente de meest geschikte marktpartij voor de nieuwbouwlocatie Oosterveld te contracteren.

Informatiebijeenkomst

Kleinere ontwikkelaars en aannemers hebben vaak minder ervaring met aanbestedingsprocedures, waardoor het een reden kan zijn om niet in te schrijven voor bouwlocatie Oosterveld. Op 9 januari 2019 is er daarom een informatiebijeenkomst geweest voor geïnteresseerde marktpartijen om uitleg te geven over de procedure. Met elf verschillende projectontwikkelaars en bouwers was er tijdens de informatiebijeenkomst veel belangstelling voor het project Oosterveld in Norg.