Noordenveld zoekt ondernemer van het jaar

NOORDENVELD – Op vrijdag 22 september wordt –ie voor de 15e keer uitgedeeld: de Ondernemersprijs Noordenveld. Iedereen die denkt te weten wie deze prestigieuze titel absoluut toe moet komen kan zijn kandidaat voordragen. De criteria: het bedrijf van de ondernemer is gevestigd in de gemeente Noordenveld, de ondernemer is creatief en innovatief en de ondernemer is maatschappelijk betrokken.

Je suggestie kun je voorzien van heldere motivering vóór 1 mei naar de gemeente sturen. Per mail: i.alkema@gemeentenoordenveld.nl of schriftelijk naar Ingrid Alkema, Economische Zaken, Postbus 109, 9300 AC Roden. De commissie van aanbeveling maakt in opdracht van het college van burgemeester en wethouders een selectie. De commissie legt vervolgens een voorstel voor aan het college. Het college besluit wie de Ondernemersprijs in ontvangst gaat nemen.