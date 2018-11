Noordenveldcup sleurt voetballertjes al tien jaar door de winter

‘Voor kinderen is dit een heerlijke uitlaapklep’

NOORDENVELD – Al bijna een decennia lang sleept de Noordenvelcup de jongste voetbaljeugd de winter door. Pupillen van de zeven voetbalclubs in de gemeente, nemen deel aan deze onderlinge zaalcompetitie. Nu de Noordenveld haar tiende editie tegemoet ziet, is dat een reden voor het bestuur om hier aandacht aan te geven. Eric de Vries en Ad Witlox (de één betrokken bij VV GOMOS, de ander bij VV Nieuw-Roden) vragen maar al te graag aandacht voor de Noordenveldcup.

Tien jaar geleden trapte men dus af met de Noordenveldcup. ‘Eén van de initiators was Ad de Vente’, weet Ad, die zelf drie jaar geleden betrokken werd bij de Noordenveldcup. ‘Voor de Noordenveldcup werd er zaalvoetbal voor de jeugd georganiseerd door de KNVB, maar dat ging niet altijd goed. Ik weet nog dat ik met Nieuw-Roden F4 tegen ONR F3 moest spelen. Die wedstrijd vond plaats in Kardinge, terwijl twee Groningse teams op datzelfde moment in De Hullen te Roden speelden. Toen bedachten de Noordenveldse voetbalclubs zich: wat de KNVB kan, kunnen wij beter. Sindsdien hebben zij het zaalvoetbal voor de jonge jeugd zelf opgepakt en hier alle clubs in de gemeente bij betrokken. Dat is zeer goed bevallen.’

‘Het toernooi is een perfecte overbrugging van de winterstop’, stelt Eric. ‘De jonge jeugd gaat relatief snel de winterstop in. Dat is vaak al in het eerste weekend van december en ze gaan pas in maart weer los. Dat is een lange periode, waarin de voetballers meestal staan te trappelen om weer aan de bak te gaan. Zo’n toernooi is dan ideaal. De wedstrijden spelen zich af in Peize, Roden en Norg, dus de teams hoeven niet ver te reizen.’

De Noordenveldcup is een aanzienlijke zaalcompetitie. Met 64 teams en zo’n 520 deelnemers, leeft het toernooi ontzettend onder de jeugd. Logistiek is het eveneens een grote klus. ‘Het schema wordt gemaakt door Edwin Schuiling van VV Veenhuizen. Dat is ‘a hell of a job’, maar hij doet het goed’, zegt Ad. ‘Bij zo’n toernooi is het belangrijk dat je het voetbaltechnisch goed neerzet. Je moet de deelnemende teams in een poule plaatsen waar ze thuis horen.’ Eric vult aan: ‘We kijken naar de veldindeling van de teams. Zo komen de hoogste ploegen van VV Roden en VV Peize eigenlijk altijd bij elkaar in. Natuurlijk komt het voor dat één team echt sterker is dan de tegenstander, maar we proberen ze zoveel mogelijk op kwaliteit in te delen.’

Idealiter bestaat iedere poule uit zes teams, zodat de ploegen in totaal tien wedstrijden spelen. ‘De teams spelen dan twee wedstrijden per zaterdag en slaan dan één week over. Dat is voor de ouders ook fijn, zo hebben ze namelijk niet iedere zaterdag in de winterstop die verplichting’, zegt Ad. De wedstrijden nemen twintig minuten in beslag, waarmee het vrij intensieve potjes zijn.

Als oud-hoofdtrainer van diverse amateurclubs, weet Ad dat zaalvoetbal goed is voor de ontwikkeling. ‘Spelers worden er alleen maar beter van. Kijk maar naar de dames van KTP Nieuw-Roden. Zij zijn een goed voorbeeld van de boost die zaalvoetbal geeft.’ Bij VV Nieuw-Roden wordt ’s winters eigenlijk standaard in de zaal getraind. ‘Dat doen wij omdat wij in de wintermaanden vaak trainingen moeten afgelasten. Dat werkt ontzettend demotiverend. Ik merkte als hoofdtrainer daarnaast dat je goed je best moet doen om je team de winter door te trekken. Dat deed ik door middel van oefenwedstrijdjes, maar ook door veel te zaalvoetballen.’

Vooral bij kinderen ziet de organisatie dat zaalvoetbal erg in trek is. ‘Voor kinderen is het een heerlijke uitlaatklep’, stelt Eric. ‘Tijdens de Noordenveldcup zitten ze geen moment stil. Als ze niet op het veld staan, spelen ze bijvoorbeeld tikkertje rondom het veld. En eigenlijk is dat toch ook het allermooiste? Dat die kinderen lekker in beweging zijn en het naar hun zin hebben.’ Ad kan zich hier volledig in vinden. ‘Je moet eens opletten wat er tussen de wedstrijden door gebeurt. Dat is fantastisch. Daarnaast vinden de ouders het ook heel fijn. Het comfort van een warme sporthal is uitstekend. Lekker met een kop koffie naar een paar wedstrijdjes kijken, dat is zeker geen straf. En het is weer wat anders dan koukleumen langs een veld’, lacht hij. De sfeer onderling is ook altijd erg goed, meent Ad. ‘De teams gunnen het elkaar. Vorig jaar werd een team van SV Een kampioen in hun poule. Dan merk je dat andere clubs dat mooi vinden.’ ‘Toch gaat het echt om de winst’, vult Eric aan. ‘Maar het gaat altijd op een sportieve manier.’

De wedstrijden worden begeleid door spelleiders, in plaats van scheidsrechters. Het doel is voornamelijk om het tempo in de wedstrijd te houden en vooral niet teveel af te fluiten. De spelleiders moeten er vooral voor zorgen dat het een spel blijft. De speciale spelregels, die natuurlijk in de zaal gelden, staan allemaal op de site van de Noordenveldcup (www.noordenveldcup.nl).

Zowel Eric als Ad zijn ervan overtuigd dat de Noordenveldcup nog tot in lengte van jaren een begrip zal blijven bij de voetbalclubs in de gemeente. Desondanks verwacht Ad een terugloop van het aantal jeugdleden. ‘Dat is onvermijdelijk. Als er niet gebouwd wordt in bepaalde dorpen, zal het aantal teams teruglopen.’ Een uitdaging is het werven van meidenteams. Tot nog toe lukt het niet om een aparte poule op te zetten voor meidenteams. ‘We hebben wel een poule gehad, maar die is later opgeheven. Het zou mooi zijn als dit in de toekomst wél gaat lukken.’ De tiende editie van de Noordenveldcup zal op zaterdag 22 december van start gaan.