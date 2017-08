Norger concours ‘een sprookje’

NORG – Vorige week vond in het brinkdorp de 40ste editie plaats van het Tuigpaardenconcours. Een jubileum dat werd afgesloten met een slotevenement onder de noemer ‘Het sprookje van Norg’. Het was een mooie afsluiting van een goed evenement. De show gaf een beeld van 40 jaar concours. Al sinds 1978 staat dit concours hoog in aanzien van de hippische wereld. Ook nu weer telde de organisatie 24 wedstrijden met 250 deelnemers en 350 paarden. Deelnemers komen vanuit heel Nederland naar Norg. Er werden deze dag ook vier kampioenschappen verreden. Zo won Linda Boelens, bekend in het dorp Norg, met El Nino B Nederlands Kampioen Eenspannen Tuigpaarden. Bij de Klavertje Drie rubriek voor Friese paarden ging 1 aanspanning op de loop. Er was wat schade aan een bloemenzuil en de sjees kende enig materiaal pech. Het mocht allemaal de pret niet drukken in deze, ook ditmaal goed bezochte, jubileum editie.