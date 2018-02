Norger fietst revalidatiemiddelen voor lotgenoten bijeen

NORG – Hersenletsel on Tour komt dit voorjaar naar Noord-Nederland. De zesdaagse fietstocht voor mensen met hersenletsel start donderdag 3 mei in Assen. De deelnemers komen op 8 mei na een rondrit door Drenthe, Friesland en Groningen weer terug in de Drentse hoofdstad. De fietsers halen geld op om revalidatiemiddelen voor mensen met hersenletsel te realiseren. Diederik Wieringa uit Norg doet ook mee.

De 43-jarige Wieringa kreeg in 2009 een herseninfarct. Sindsdien heeft hij minder kracht in het rechterdeel van zijn lichaam. ‘Sinds mijn infarct heb ik weinig tot geen controle over mijn evenwicht. Met de driewielfiets kan ik ondanks mijn aandoening veel ondernemen.’ De fiets van Wieringa is twee meter zeventig lang en beschikt over trapondersteuning. ‘Het infarct heeft ook invloed op mijn longfunctie gehad, dus die ondersteuning heb ik wel nodig.’

De afgelopen zes edities deed Wieringa mee de Drentse Fiets4daagse. ‘Het eerste jaar fietste ik de RollOn Route, voor deelnemers met aangepaste fietsen. Dat was elke dag 25 kilometer en kostte me weinig moeite. Ik fiets tegenwoordig de route van 60 kilometer en dat voel ik dan ook wel op de vierde dag.’ Wieringa fietste in 2014 voor de Raisin Hope Foundation in één maand 1000 kilometer. ‘Het is geweldig om anderen mensen op deze manier te helpen. Met het geld dat bij elkaar wordt gefietst, kunnen bijvoorbeeld duo-fietsen en zitfietsen gerealiseerd worden voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.’

Tijdens Hersenletsel on Tour fietsen de deelnemers ongeveer 50 kilometer op een dag. ‘Ik kijk ernaar uit om samen met lotgenoten een paar dagen op te trekken en te fietsen,’ vertelt Wieringa enthousiast. ‘Ook kom ik langs andere plekken dan tijdens mijn eigen fietsrondjes of de Fiets4daagse. Mijn fiets is te groot om in de auto mee te nemen. De omgeving van Norg heb ik ondertussen wel gezien.’

Elk jaar wordt Hersenletsel on Tour in een andere regio gehouden. Vorig jaar werden Noord-Brabant en Limburg aangedaan, terwijl de route van 2016 door Gelderland voerde. Daarbij worden als etappe- of overnachtingsplaats ziekenhuizen en belangrijke revalidatiecentra voor hersenletsel aangedaan. Zo maken de revalidatiecentra in Beetsterzwaag en Haren (Beatrixoord) dit jaar onderdeel uit van de route.