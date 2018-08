Norger kerkhof centraal in lezing

NOORDENVELD – Op zondag 26 augustus zal Bert Venema uit Norg spreken over het kerkhof in Norg en dan met name over het oudere gedeelte van het kerkhof. Zijn lezing zal ondersteund worden door veel beeldfragmenten van graven, monumenten en graftekens. Ook kenner van het oude gedeelte Hendrikus Hartlief is bij de lezing betrokken. Het begint om 10.30 uur en zal worden gehouden in de activiteitenruimte van Kunstencentrum K38 aan de Kanaalstraat in Roden.

‘Het is een activiteit die plaats vindt in het kader van het ‘Jaar van het Cultureel Erfgoed’, zegt Bert Venema. Hij is ook voorzitter van de Historische Vereniging Norch in het dorp. ‘Wat ik vooral wil benadrukken is dat er een geweldige familiegeschiedenis op het kerkhof ligt. Ik zelf hou erg van het samenbrengen van familiegeschiedenis en doe veel aan stamboek onderzoek. Ik vind dat erg belangrijk. Zo kom je te weten wat er vroeger allemaal afspeelde in het dorp en kom je op opmerkelijke verhalen tegen. Ik kan daar enorm van genieten. Ik zou dan ook een oproep willen doen aan iedereen om gewoon eens het kerkhof in Norg op te lopen en de bijzondere graven , er staan er 600 op het oude gedeelte, te bezoeken en wie weet, kom je nog iets van vroeger tegen wat je niet wist.’

De historische vereniging kent een werkgroep begraafplaats. Oud wethouder Geert de Wilde van Norg is ooit van start gegaan met het onderhouden van de graven. Nu dan zijn er wekelijks meer dan tien vrijwilligers elke maandagavond op het kerkhof aan het werk die de graven onderhouden, netjes maken, repareren daar waar dat kan en ook schilderen zij de oorspronkelijke teksten weer op de graven. Hendrikus Hartlief is 1 van hen en hij kent het oude gedeelte als zijn broekzak. Wie met hem dit gedeelte van het kerkhof bezoekt krijgt tal van verhalen voorgeschoteld. ‘Toen ik bij de gemeente Norg in dienst was heb ik mij al met het kerkhof mogen bezighouden. Ik heb toen al veel op schrift vastgelegd. Tegenwoordig gaat dat allemaal digitaal en zo heb ik dat nu ook in mijn systeem. Ik denk dat ik het gehele oude gedeelte helemaal in kaart heb gebracht. Ik weet waar iedereen begraven ligt en welke zerk bij wie hoort. Wil je iets weten, dan kun je bij onze werkgroep terecht. Wil je bijvoorbeeld weten waar je vroegere oom begraven ligt, dan kijk ik in mijn systeem. Het oude gedeelte bestaat uit perken en slagen verdeeld in een noordelijk- en zuidelijk gedeelte. Dat maakt dat je precies kunt vertellen waar iemand begraven ligt,’ zegt Hendrikus Hartlief.

De Historische Vereniging Norch heeft in dit culturele erfgoed jaar een aanvraag bij de gemeente Noordenveld ingediend. ‘We willen graag een mooi informatiebord plaatsen bij het schuurtje. Op deze wijze kan iedere bezoeker de info van het oude gedeelte tot zich nemen. We gaan er van uit dat we de financiering rondkrijgen, want zeg nou zelf, als dit geen cultureel erfgoed is, dan weet ik het ook niet meer’. De begraafplaats in Norg bestaat sinds 1832. In Norg liggen bekende Norger namen begraven. De familie Pelinck met familiewapen, de molenaars van Norg en er zijn tal van opmerkelijke teksten te vinden, zoals ‘Hij werkte zo lang het licht was’.

Op de foto bij de grafzerk van de molenaar uit Norg links Henrikus Hartlief en rechts Bert Venema. Opgave voor de lezing op 26 augustus hoeft niet.