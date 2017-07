Norger Laarzenpad feestelijk geopend

NORG – Zaterdag werd de nieuwste publiekstrekker voor mooi Norg op feestelijke wijze geopend. Het Laarzenpad. Een gezamenlijk initiatief van Staatsbosbeheer, De Bosrand en de Scharrelkids IVN Norg dat ervoor moet zorgen dat grote én kleine kinderen beter bekend raken met de wonderlijke geheimen van de natuur. De wandelroute is twee kilometer lang en leidt naar het beekdal. Zoals de naam van het pad al doet vermoeden kan de route bewandeld worden met laarzen aan, al is ook op de blote voetjes een prima optie. De opening vond plaats bij De Bosrand aan de Donderseweg in Norg. Na de opening mochten de aanwezigen natuurlijk direct kennis maken met het gloednieuwe Laarzenpad.