Norger Lubbinge wordt een eeuw!

NORG – Vrijdag vierde de heer Michiel Lubbinge zijn honderdste verjaardag. Of hij de honderd kaarsjes op de taart zelf heeft uitgeblazen is niet bekend. Wel is zeker dat burgemeester Klaas Smid de Norger inwoner graag zou hebben geholpen bij het uitblazen van de brandende versiersels. In ieder geval bracht de burgervader de heer Lubbinge een bezoekje om hem persoonlijk te feliciteren met zijn volle eeuw op deze aarde. Uiteraard bracht Smid ook een leuk presentje mee naar Norg namens de gemeente Noordenveld.