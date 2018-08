Norger speelt in ‘De Affaire Vermaning’

NORG – ‘Ik zag een oproepje van De PeerGrouP in pers en dacht waarom ook niet. Ik heb ze een mailtje gestuurd en voor ik er erg in had mocht ik meedoen met deze locatievoorstelling.’ Dit zegt Frederik van Lookeren Campagne uit het Norgse met enige enthousiasme. De Affaire Vermaning is van 5 tot en met 22 september te zien op een aardappelland in Hoogersmilde.

‘Tot nu toe oefenen we in de gymzaal van het dorp. Deze week starten we met oefenen op locatie. Het is leuk om te doen, niet alleen omdat het toneelspelen mooi is om mee te maken, maar vooral ook om de persoon Tjerk Vermaning. Dat is toch wel een apart fenomeen. Jaren geleden kwam ik op een akkerland een ouder echtpaar tegen die in de grond aan het wroeten waren. Dat was in de bouwlanden tussen Norg en Donderen. Ik vond dat heel bijzonder en ben op ze afgestapt. In het gesprek werd mij duidelijk dat zij net als Tjerk Vermaning aan het zoeken waren naar prehistorische vondsten. Ook hij had in zijn tijd op deze plek gezocht naar dergelijke archeologische voorwerpen als vuistbijlen en pijlpunten. Het echtpaar geloofde duidelijk in de onschuld van Vermaning. Wat hij gevonden had was echt en niet vervalst. Ik vond het een mooi verhaal en bijzonder dat er ook in onze gemeente ooit mensen in die tijd een nederzetting of een soort van kamp hebben gehad,’ zegt Frederik van Lookeren Campagne.

De PeerGrouP heeft haar thuisbasis op het Donderboerkamp. Een locatie in de voormalige bunkers van het munitiekamp op de grens van Donderen en Norg. De locatietheatervoorstelling De Affaire Vermaning van het locatietheatergezelschap is een spektakel over de Drentse amateurarcheoloog Tjerk Vermaning. Hierover geeft de PeerGrouP aan dat ‘hij in de jaren zestig beroemd werd door zijn omstreden archeologische vondsten bij Hoogersmilde en Hijken. De prehistorische vondsten van Vermaning werden enige tijd later door wetenschappers in twijfel getrokken en bestempeld als vals. Bijna veertig jaar na dato zijn de vondsten nog altijd onderwerp van gesprek. De Affaire Vermaning is een persoonlijk relaas van een amateurarcheoloog in het nauw. In zijn eigen arena, op de plek van zijn omstreden vondsten, houdt Vermaning een rede over zijn onschuld en slingert de bezoekers veertigduizend jaar terug in de tijd. Hij voert ons van uitgehongerde mammoetjagers en barre ijstijden naar het sterfbed van zijn doodzieke broertje Jolt, via het armlastige roefje van zijn moeder naar de vuistbijl van Wijnjeterp.

Langzaam maar zeker kruipen we de rechtszaal binnen waar De Affaire Vermaning uitgevochten wordt en Tjerk zich met hand en tand verdedigt, wachtend op het vonnis van de rechter. Wat doet de allesbeslissende uitspraak met de man die zo sterk gelooft in zijn eigen onschuld?’

Frederik van Lookeren Campange was ook onlangs bij de aftrap in De Nieuwe Kolk. ‘Daar mocht ik meedoen met de voorpresentatie van de voorstelling. Onze hoofdrolspeler is Mads Wittermans en hij zag er uit zoals je Tjerk Vermaning ook kent van de tv beelden. Versleten jasje, bonte stropdas en in spijkerbroek. Tot 5 september zijn we nog aan het oefenen en hebben daarna drie try-outs. Er zijn al tribunes gebouwd op het weiland en elke avond kunnen er 400 bezoekers komen kijken. Per avond zijn er 18 medespelers als ik actief. We worden door de regie goed betrokken bij ons spel en we hebben hierin ook zelf een creatieve inbreng. Elementen van ons spel worden ingebracht als daardoor de voorstelling beter wordt. Dat is wel mooi om mee te maken. Er zijn twee grote oefengroepen. 1 op de donderdag en 1 op de vrijdag. Ik zit in de vrijdaggroep en op zaterdag oefenen we de gehele dag gezamenlijk. Ik mag zo’n 8 keer meedoen en ik speel verschillende rollen. Maar herkennen zul je mij niet. Ik ben daarvoor te fors verkleed. Ik kijk er naar uit en heb er zin in.’

Meer informatie en kaarten: www.peergroup.nl.