Norger tennistoernooi breekt record; ruim tweehonderd deelnemers

NORG – Zoveel deelnemers heeft dit toernooi nog niet eerder gekend. De vierde editie van het Monte Giove Open 25+ NTV Toernooi breekt dan ook alle records met meer dan 200 deelnemers. Zaterdag 26 augustus werden de eerste tennispartijen gespeeld. Het toernooi gaat door tot en met zondag 3 september. Het NVT 25+ tennistoernooi staat bekend als ‘Het gezelligste gravel toernooi van Drenthe’. Waarvan acte. Naast onderlinge toernooitjes is er ook een tennisdemontsratie. Ook niet onvermeld mag worden dat Norger Jan Tip tijdens het Nationaal Veteranenkampioenschap in Etten-Leur was doorgedrongen tot de 1/8 finale. Jan Tip doet mee in de categorie 80+. In een enerverende gelijkwaardige partij werd een stevige pot tennis gespeeld. Maar liefst 2 uur en drie kwartier stond hij op de baan en nipt aan verloor hij de partij.