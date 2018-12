Norgerberg door ANWB uitgeroepen tot Top Camping

NORG – De ANWB heeft drie campings in Drenthe betiteld als Top Camping. Camping de Norgerberg is daar een van. En daarmee behoort de camping tot de 180 campings van heel Europa, volgens de ANWB. De andere Drentse topcampings zijn Landgoed de Berenkuil in Grollo en Vakantiecentrum De Fruithof in Klijndijk. De campings hebben alle drie de maximale score van vijf sterren weten te behalen. In totaal beoordeelde de ANWB 2000 campings in binnen- en buitenland op sanitair, terrein, recreatie, zwemmen, en winkels & horeca. (Foto: De Norgerberg.nl)