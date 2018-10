Norgers redden in extremis punt tegen Nieuw Buinen

GOMOS verdient meer, maar mag blij zijn met een punt

NORG – GOMOS is er niet in geslaagd om de eerste thuiswedstrijd in de eerste klasse te winnen. De Norgers speelden met 1-1 gelijk tegen Nieuw Buinen. Ondanks een aantal grote kansen, mag de équipe van Wim Bakering blij zijn dat ze in extremis nog één punt wisten te redden.

De middag begon zonnig aan sportpark Schapendrift, waar een kleine driehonderd toeschouwers het complex van GOMOS hadden weten te vinden. Voor Nieuw Buinen was de weg naar Norg inmiddels bekend, aangezien zij een aantal weken eerder een oefenwedstrijd tegen GOMOS speelden. In eigen huis kwam GOMOS toen op een 0-4 achterstand, maar wisten ze nog knap 4-4 te spelen.

GOMOS begon de competitie met een stevige nederlaag in Sneek. SWZ was met 5-1 te sterk, nadat de Norgers de tweede helft geruime tijd met tien man stonden. Jeffrey Krul zag twee keer geel, waardoor hij er tegen Nieuw Buinen ook niet bij is. Hierdoor vindt aanvoerder Guido Koolen zich terug op de linksbackpositie. Toch opmerkelijk als je bedenkt dat de vleugelspeler goed is voor 53 treffers in de hoofdmacht van GOMOS.

De wedstrijd in Norg begint hoopvol. De thuisploeg neemt direct het initiatief, waardoor de eerste kans ook voor GOMOS is. Het is Robert Elsinga die langs de bal maait, na goed terugleggen van Ivo Drenth. Even later wederom gevaar, wanneer een corner van Jannes Siegers via Jordi van Esch bij Ivo Drenth terecht komt. Van dichtbij levert het echter geen doelpunt op.

In de veertiende minuut wederom gevaar voor het doel van Nieuw Buinen. Aanvaller Ivo Drenth – die een goede eerste helft speelde – wipt de bal over zijn tegenstander heen, om hem vervolgens net voorlangs te schieten. Vier minuten later is Elsinga gevaarlijk, wanneer verdediger Klok hem met een splijtende pass bedient. De spits schiet de bal echter recht op doelman Knigge, waardoor de bal weer het veld in kaatst. De voorzet van de rechterkant wordt door Knigge in de voeten van Jordi van Esch gebokst, maar die krijgt hem vervolgens niet in het vijandelijke doel.

GOMOS krijgt hierna nog een aantal mogelijkheden en ziet de bezoekers pas na 27 minuten gevaarlijk worden. Een laag en hard schot van Roy ter Veer wordt echter goed gepakt door doelman Koning. Even later komt GOMOS bijna op een achterstand. Het is Thijs Hateboer (de jongere broer van Oranje-international Hans Hateboer) die met een afgemeten voorzet het hoofd van spits Jordy Oost weet te vinden. Oost kopt de bal echter nét naast.

De plotselinge kansen van de bezoekers zint trainer Wim Bakering niets. ‘We lopen twee passen teveel met de bal!’, is zijn duidelijke conclusie, wanneer Jordi van Esch kort daarvoor de bal verliest op het middenveld. Ook Guido Koolen heeft het lastig. Meermaals verliest hij zijn man uit het oog of staat hij verkeerd gepositioneerd.

Zes minuten voor rust krijgt Robert Elsinga zijn derde grote kans van de wedstrijd. Een voorzet van Richard Meursing wordt door Jannes Siegers gemist en belandt voor de voeten van de oud-spits van Veenhuizen. Elsinga ziet zijn bal naast de goal van Nieuw Buinen rollen, waardoor de ploegen met de brilstand nog op het bord de thee opzoeken.

Kort voor rust moet GOMOS noodgedwongen wisselen, wanneer Jordi van Esch geblesseerd het veld verlaat. Zijn vervanger is de rossige Ricardo Smit.

In de tweede helft probeert GOMOS aan te vallen, maar creëert het maar moeilijk kansen. ‘Komt wel goed’, roept een supporter wanneer er weer een zwart-gele aanval stukloopt. Toch is het Nieuw Buinen dat in de zestigste minuut de eerste echte kans van de tweede helft krijgt. Wederom is Jordy Oost gevaarlijk, maar nog voor hij kan afdrukken grijpt Guido Koolen goed in.

Twee minuten later krijgt GOMOS een vrije bal op een gevaarlijke plek, wanneer aanvoerder Robert Hamming aanvaller Jannes Siegers naar de grond werkt. De bal ligt nét buiten de zestien en GOMOS heeft met Ronald Sloots een vrije trappen specialist in huis. Sloots pegelt de bal richting doel, maar ziet zijn poging op de lat uiteenspatten. De bal stuitert tegen doelman Knigge aan, die zich realiseert dat Nieuw Buinen hier goed weg komt.

Bij Nieuw Buinen is ondertussen Theo Gennissen in het veld gekomen. De inmiddels 41-jarige (!) middenvelder, blijkt een baken van rust voor de ploeg van trainer Herman Scherpen. Qua loopvermogen zal Gennissen zeker tot de minsten van het veld behoren, maar zijn inzicht en ervaring maken een hoop goed.

Met zijn inbreng wordt Nieuw Buinen zowaar sterker. Het levert een goede kans voor Hateboer op, maar hij ziet zijn poging voorlangs gaan. GOMOS, dat in de tweede helft aanzienlijk minder kansen kreeg dan in de eerste, wisselt vrij verdedigend. Aanvallers Elsinga en Siegers verlaten het veld en worden vervangen door Luuk Steenbergen en Thomas Verra.

In de slotfase kan (en gaat) het duel nog alle kanten op. Eerst is er de gevaarlijke uitbraak via Muhittin Saglam van Nieuw Buinen. Hij bereikt de rappe invaller Issa Churna (over exotische namen gesproken), die zijn poging gekeerd ziet worden door Koning. Een paar minuten later laat diezelfde Koning een schot van afstand los, maar is Nieuw-Buinen niet alert genoeg. Aan de andere kant maakt Steenbergen een fraaie actie, maar moet hij zelfzuchtiger zijn.

De wedstrijd lijkt op een 0-0 af te stevenen, tot Jordy Oost vanuit het niets één op één wordt gezet met doelman Koning. De spits aarzelt niet en scoort de 0-1. GOMOS lijkt opeens – tegen de verhoudingen in weliswaar – op weg naar de tweede nederlaag op rij.

Maar de Norgers geven niet op. Ricardo Smit, die geen hele beste invalbeurt maakte, ziet op randje zestien een opening. Met een bekeken balletje bedient hij Ivo Drenth, die in extremis de 1-1 tegen de touwen drukt. De opluchting op sportpark Schapendrift is voelbaar.

‘Ik vind dat we hadden moeten winnen’, laat trainer Wim Bakering na afloop weten. ‘In de rust moet je op een onoverbrugbare voorsprong staan. Nieuw Buinen kwam goed uit de kleedkamer en vooral de laatste twintig minuten hadden we het moeilijk. Uiteindelijk maak je op karakter nog de 1-1, in de allerlaatste minuut. Ik vind dat tekenend voor deze ploeg. Ik blijf van mening dat we hadden moeten winnen, maar de manier waarop wij een punt pakken is hartstikke mooi.’

Opstelling VV GOMOS: Melvin Koning; Richard Meursing, Ronald Sloots, Ramon Klok, Guido Koolen; Roy Slachter, Jordi van Esch (45/ Ricardo Smit), Joris Adams; Ivo Drenth, Robert Elsinga (68/ Luuk Steenbergen), Jannes Siegers (78/ Thomas Verra)