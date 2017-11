Norgster koopt rustgevend middel en wint een bed

RODEN/NORG – Bijna te mooi om waar te zijn: je koopt iets om wat beter te kunnen slapen, doet mee aan een prijsvraag en wint een goddelijk lekker bed. Joke Smilda uit Norg overkwam het. Bij Reformzaak Rima in Roden haalde ze iets van A.Vogel voor een betere nachtrust. Al een tijdje sliep ze niet optimaal door examenstress. Joke zocht iets op natuurlijke basis, wel zo veilig, bedacht ze. Toen haar oog viel op de prijsvraag waarmee je een Hästens-bed kon winnen, besloot ze: ‘wie niet waagt wie niet wint’. Thuis ging de creatieve Joke aan de slag. Boetseerde zichzelf in een blauwwit geruit bed omringt door hop (het kruid dat rustgevend werkt) uit eigen tuin. Klein detail: het diploma in haar hand. Gehaald dankzij het middel van A.Vogel. Haar inzending viel op tussen de zo’n andere 1.200 inzendingen bij het reformmerk. Zij won het Hästens-bed. Afgelopen donderdag overhandigde Helga van den Oord van A.Vogel (in de winkel van Rima) Joke de geweldige prijs. Samen met een rustgeverspakket met Passiflora en Dormeasan. Ook van A.Vogel. U raadt het: de geluksvogel moest twee wekkers zetten om eruit te komen.