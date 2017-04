Northern Voices voert delen Brockes Passion uit

RODEN – Kamerkoor Northern Voices voert vrijdag 14 april onder leiding van dirigent Edwin Velvis delen uit van de Brockes Passion van Handel. Dit doen ze vanaf 20.15 uur in Op de Helte in Roden. Naast de Brcokes Passion, een muzikale vertelling over het lijdensverhaal van Jezus die enerzijds uiteraard dramatisch is maar toch ook regelmatig verrassend lichtvoetig klinkt, wordt het achtstemmige a capella motet Crucifixus van Lotti ten gehore gebracht. Northern Voices bestaat uit 28 koorleden, komend uit de drie noordelijke provincies. Ze zingen onder de bezielende leiding van Velvis, ooit lid van het Roder Jongenskoor en The Gents. De muzikale roots van dirigent en koor liggen in Roden. Net als die van solist Gerben Bos. Henk de Vries is de begeleidende organist. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.northernvoices.nl en bij Daan Nijman in Roden. Een kaartjes kost 12,50 euro in de voorverkoop.