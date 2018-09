Novatec helpt statushouders op weg naar werk

TOLBERT – Afgelopen week vond de feestelijke aftrap van het project ‘Werken aan Werk’ plaats. Zo’n twintig statushouders gaan naast hun inburgeringstraject aan het werk op de verschillende afdelingen van Novatec, om onder andere werkervaring op te doen, ritme te krijgen en de taal te leren. Ze doen er alles aan om dat ene doel te verwezenlijken: zicht hebben op (regulier) werk, een werkstage of scholing in Nederland.

Statushouders willen over het algemeen graag werken. Echter hebben ze vaak onvoldoende zicht op beroepen en functies waarvoor zij in aanmerking kunnen komen.

Verder voldoet de opleidingsachtergrond en werkervaring in veel gevallen niet aan de Nederlandse eisen die werkgevers wenselijk vinden. Ook is de taal vaak een groot struikelblok. “De Nederlandse taal en het verder ontwikkelen van arbeids- en werknemersvaardigheden zijn daarom de speerpunten van het project. We zijn er namelijk van overtuigd dat je de taal veel beter en sneller leert vanuit een werksituatie”, vertelt projectleider Gaby Meijer.

De deelnemers werken gedurende vijf weken afwisselend in onder andere de kwekerij, de kringloop, de spuiterij, de inpakafdeling en in de catering/facilitair. Per afdeling zijn niet alleen verschillende eigenschappen nodig, maar ook krijgen ze op iedere afdeling met nieuwe collega’s te maken. “Statushouders die meedoen aan het project ontwikkelen zich veelzijdig, krijgen meer inzicht in wat ze kunnen, waar hun kwaliteiten liggen en welke punten nog ontwikkeld moeten worden”, zegt Gaby. Daarnaast is er door de trainers van Novatec een aansluitend trainingsprogramma ontwikkeld, waarin verschillende thema’s -gerelateerd aan werken in Nederland- behandeld worden.

‘Werken aan Werk’, is een initiatief van Novatec en De Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier (ISD). “Voor iedere deelnemer is het project op maat gemaakt, zodat het aansluit aan de persoonlijke omstandigheden en situatie”, aldus Gaby. “We willen alle ondersteuningen bieden die de deelnemer nodig heeft om zijn of haar doel te verwezenlijken. Het belangrijkste is dat de statushouder het écht zelf wil, want met die eigenschap kan je heel ver komen!”