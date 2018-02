O.K.K.: wereldberoemd in Leutingewolde

LEUTINGEWOLDE – Direct na de Rodermarkt zijn ze begonnen. O.K.K., de toneelvereniging uit Leutingewolde, maakt zich op voor een enerverende voorstelling op zaterdagavond 3 maart in de Pompstee. Dat ze voor de uitvoering in Roden al vroeg moesten beginnen, mag geen verrassing heten. Want, zoals de naam al aangeeft, Oefening Kweekt Kunst.

De Bloody Mary

Het stuk dat O.K.K. ten tonele zal brengen, heet ‘De Bloody Mary’. Hoofdpersoon is kapitein Hein. De klucht is geschreven door Mary Bakker-Schoon en moet vooral een lach op de gezichten van de toeschouwers brengen. Een korte beschrijving van het stuk:

Wanneer kapitein Hein en zijn stuurman Bart hun oude vrachtschip “Bloody Mary” hebben laten ombouwen tot een cruiseschip, denken ze op die manier veel en snel geld te kunnen verdienen. Ze hebben een driedaagse cruise uitgestippeld langs de mooiste plaatsen aan de Middellandse zee. Maar, op het laatste moment springt er een verstekeling aan boord. Wanneer ze die pas op volle zee ontdekken en horen waarvoor hij op de vlucht is, beseffen ze dat ze geen enkele havenstad meer aan kunnen doen. Dan zijn er de nodige problemen met de passagiers. Henry Verbeek, die stiekem een snoepreisje met zijn secretaresse maakt, ontdekt dat zijn vrouw ook aan boord is. Geen punt! Voor 1000 euro wil Bart haar wel uit de weg ruimen. Dan heb je het pas getrouwde stel Peter en zijn preutse vrouwtje Evelien die de bruidssuite gereserveerd hebben. Greta Hoed, een excentrieke kunstschilderes, die zowaar een oogje op kapitein Hein heeft laten vallen. En als dan ook het schip zo lek als een mandje blijkt te zijn, komt de ware aard van sommigen ineens boven water.

De vereniging

Ten tonele verschijnen dit jaar negen spelers. De regie ligt in handen van Henriëtte Beugels. Souffleur is Cor Slachter en grimeur Martha Hartlief. De muzikale omlijsting ligt in de kundige handen van de band Ideaal, afkomstig uit Peiz.

Bij de repetities is gezelligheid troef. Het is iedere week weer een hoogtepunt om met elkaar te repeteren, zo laten de leden van O.K.K. weten. Naast de jaarlijkse uitvoering, organiseren de leden van O.K.K. een gezellig uitje. Immers: naast inspanning is ook ontspanning belangrijk. Aan dat laatste dus geen gebrek, waardoor de leden haar vereniging ontzettend trouw zijn.

O.K.K. werkt met een leescommissie. Dat houdt in dat aan de hand van de bevindingen van die leescommissie, wordt bepaald welk stuk zal worden opgevoerd. Humor is daarbij natuurlijk het belangrijkste. Een groot voordeel is de bekendheid van de spelers. Mede door hun optredens, zij zijn bekende koppen in Roden en natuurlijk Leutingewolde geworden.

O.K.K. haalt hun inkomsten vooral uit de verkoop van kaarten, de verloting tijdens het stuk en de trouwe schare donateurs. Daarvan hebben ze er immers 150 en daar mag de vereniging hun handen mee dichtknijpen. Tot slot halen zij ook enkele verdiensten uit de verkoop van loten van Volksvermaken ten behoeve van de Kinderboerderij. Laat die connectie maar aan Cor van der Steeg over, als bestuurslid van de vereniging van Volksvermaken.

Praktische informatie

De voorstelling van Oefening Kweekt Kunst, vindt dit jaar op zaterdag 3 maart plaats. Vanaf 19:00 is de zaal open en om 19:30 begint het stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa.

Wat: Toneelvereniging O.K.K. speelt ‘De Bloody Mary’

Wanneer: Zaterdag 3 maart

Waar: De Pompstee, Roden

Aanvang: 19:30 uur