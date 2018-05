ODBS Het Valkhof begint met de aanleg eerste groene schoolplein

Realisatie van een schoolplein dat aansluit bij pedagogische gedachte

RODEN – De Openbare Dalton Basisschool Het Valkhof moet straks de eerste school in Roden zijn met een zogeheten ‘groen speelplein’. De basisschool is bereid flink te investeren in de renovatie van hun plein, dat momenteel nog een grijze vlakte is. Coos Boerma, directeur van de school aan de Schonauwen in Roden, hoopt dat het plein er volgend jaar ligt. ‘Afhankelijk van de financiële aanvragen die nog lopen, moet dat lukken. Dan zou alles volgend jaar grotendeels voor elkaar moeten zijn.’

Laten we bij het begin beginnen. Twee jaar geleden werd het idee voor een groen speelplein voor het eerst geopperd. Een groen speelplein is een plein met bomen, struiken en andere natuurlijke elementen. Minder beton en tegels dus, en meer groen. Daarnaast is het een plein met een duurzaam karakter en met educatieve waarde. Het lukte Het Valkhof niet om twee jaar geleden al te beginnen met de aanpak van het schoolplein. ‘We konden het financieel niet rondkrijgen’, legt Coos Boerma uit. ‘Het idee werd destijds geboren met de overgang naar een continurooster. De overblijfouders werden hierdoor overbodig en hadden nog een budget over. Dat budget wilden zij ten goede laten komen aan de kinderen. Hierop is besloten om het plein aan te pakken.’ Pas twee jaar later lijkt het plan ook echt van de grond te komen. Temeer omdat de aanpak geld kost en het moeilijk was om een geschikt bedrijf voor de klus te regelen. ‘We hadden iemand nodig die én verstand heeft van groen én van speelpleinen. Die combinatie bleek vrij moeilijk’, vertelt Coos. Uiteindelijk is er toch iemand gevonden. Erik Sijtsma, eigenaar van Greensytes, besloot de klus op zich te nemen. ‘Hij is iemand die vaker dergelijke speelpleinen ontwerpt en realiseert, en het leuke is dat hij een oud-leerling blijkt te zijn. Toen hij bij ons kwam voor een gesprek, liet hij prachtige voorbeelden zien van groene speeltuinen. We waren direct overtuigd’ Sindsdien is het spreekwoordelijke balletje gaan rollen bij Het Valkhof. Zoals een Daltonschool betaamd, werd de hulp van leerlingen gevraagd voor de invulling van het nieuwe speelplein. ‘Allereerst gaf Erik een presentatie over wat er allemaal mogelijk is. De kinderen waren lyrisch natuurlijk. Daarna mochten de kinderen zelf ideeën aandragen. De wildste plannen kwamen naar voren. Een wildwaterbaan, maar zelfs de Python uit de Efteling kwam voorbij’, lacht Coos. ‘De leerlingenraad heeft uiteindelijk een schifting gemaakt tussen plannen die wel en niet realistisch zijn. Uiteindelijk is hier een plan uitgerold.’

Dat plan laat Coos trots zien. Een gigantisch vel papier met veel groen, een pannakooi, een hockeyveldje en zelfs een doolhof. ‘Dat doolhof moet bij de ingang van de school komen. Daarin zie je de creativiteit van Erik. De ouders kunnen via het gebruikelijke pad het plein op, maar voor kinderen is het leuk om via het doolhofje te gaan’, zegt Coos. Het is zomaar één van de vele ideeën van de ontwerper. Het bijzondere aan het plein, is dat er eigenlijk weinig tot geen kant-en-klare speeltoestellen worden aangeschaft. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van natuurlijke elementen, zoals bomen, zand en water. ‘Speeltoestellen kosten heel veel geld, maar worden soms niet eens gebruikt. We hebben hier een klimrek staan. Kostte vijfduizend euro. Wordt nauwelijks gebruik van gemaakt’, zegt Coos. ‘Dat rek laten we natuurlijk wel staan, maar je kunt er heel goedkoop nog iets bijmaken. Zoals een extra touwenwand.’

De financiering hiervan kan natuurlijk niet van alleen het overblijfpotje worden betaald. Het plein van Het Valkhof is namelijk vrij groot, omdat het in een U-vorm om de school heen ligt. De school is nu bezig met fondsenwerving en legt ook geld bij vanuit het spaarpotje van Het Valkhof. Ook het schoolbestuur van Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld en de plaatselijke wijkbelangenvereniging betalen mee. Daarnaast heeft de school aanvragen liggen bij de gemeente Noordenveld, de Provincie en stichtingen zoals Jantje Beton.

Schot in de zaak dus, al is het groene speelplein nog redelijk ver weg. Want zolang nog niet alle financiën rond zijn, ligt het nieuwe plein er ook nog niet. Desondanks is deze week, op maandag 7 mei, de schop de grond in gegaan bij Het Valkhof. ‘We gaan de aanpak van het plein namelijk in fases doen. We beginnen met het pannaveld en een groot eiland in het midden van het plein. Afhankelijk van het geld dat we ter beschikking hebben, gaan we alles stukje bij beetje aanpakken’, zegt Coos. Geschat wordt dat het hele project zo’n 100.000 euro zal kosten, al bespaard de school waar het kan. ‘Door het hergebruik van materialen en door veel zelf te doen, drukken we de kosten enigszins.’ Ook de leerlingen kunnen een rol spelen van de aanleg van het nieuwe plein. ‘Waarom niet? Ze kunnen Erik bij sommige klusjes vast helpen’, zegt Coos.

De directeur van Het Valkhof is lyrisch over het nieuwe groene plein. ‘Het past ook perfect bij onze pedagogische gedachte. Met de natuurlijke elementen, leer je kinderen steeds meer. Het gaat een keer gebeuren dat iemand een kletspoot krijgt, omdat hij met z’n schoenen in een plas water stapt. Daar leer je alleen maar van. Net zoals vallen bij opgroeien hoort.’ Daarbij benadrukt Coos dat veiligheid vooropstaat. ‘Alles wordt jaarlijks hier TÜV (Technischer Überwachungsverein, red.) gekeurd. We willen zeker weten dat alles veilig is.’

Op het groene speelplein zal ook een hoekje worden ingericht om biologielessen te kunnen geven. ‘Met een vlinderstruik en een bijenhotel bijvoorbeeld’, zegt Coos. ‘Ik vind dat we veel meer lessen ook wel buiten kunnen geven, zeker als het mooi weer is. Een hoekje waar je de kinderen iets bij kunt brengen over biologie, is dan perfect.’