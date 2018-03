TOLBERT – Goed voorbeeld doet goed volgen. In navolging van de ‘gouden’ Kjeld Nuis, heeft groep 6 van obs De Beelen te Tolbert het ijs opgezocht. De afgelopen drie weken oefenden zij hun schaatskunsten op het ijs in Kardinge. De tripjes naar Groningen waren een fantastische ervaring voor de leerlingen van De Beelen, die niet kunnen wachten tot het natuurijs dik genoeg is.