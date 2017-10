Officiële kickoff project Norg Rookvrij

NORG – ‘Deze presentatieavond heeft niets te maken met stoppen met roken’, waarschuwt huisarts Hilly ter Veer aan het begin van haar presentatie. ‘Rookvrij Norg’, heet het project wat zij op poten zet in het Noord-Drentse dorp. Doel van het project: kinderen laten opgroeien in een rookvrij omgeving.

De waarschuwing van Hilly is een belangrijke. Vorig jaar streek het project namelijk neer in het Friese Ureterp, waar de geboren Norger huisarts is. Destijds werd het project breed uitgemeten in de pers, maar bliezen die het verhaal ietwat op. Hierdoor werd de indruk gewekt dat Hilly bezig was roken te verbieden in Ureterp. Maar dat is niet het geval. Voor Hilly telt maar één doel en dat is om de kinderen van nu een kans te bieden om in een rookvrije omgeving op te groeien.

Dat is ook de reden dat zij vanavond, samen met bekende sportcoach Gerard Kemkers, in een zaal van Hotel Karsten een presentatie geeft. Het is de kickoff van het ambitieuze project om een aantal belangrijke openbare plekken in Norg, geheel rookvrij te maken. Een aantal van die plekken zijn sportvelden, speeltuinen en schoolpleinen. ‘Kinderen kopiëren vaak gedrag. Zien roken, doet roken’, zegt Hilly. Daarom vindt zij dat openbare plekken waar kinderen vaak aanwezig zijn, rookvrij moeten worden gemaakt. ‘De rolmodellen van kinderen spelen hierin een cruciale rol. Denk hierbij aan sportcoaches en trainers, maar ook aan ouders en leraren.’

Enkele van die rolmodellen waren aanwezig vanavond. Zo zaten er medwerkers van het Dr. Nassaucollege te Norg in de zaal en waren bestuursleden van voetbalvereniging GOMOS en de Norger Tennis Vereniging aanwezig. De zaal zat desondanks niet vol. De publiciteit die het project in Ureterp kreeg, blijft in Norg tot dusverre nog uit.

Na de presentatie van Hilly en Gerard Kemkers, vond er een discussie plaats. De aanwezigen in de zaal dachten mee over een rookvrij Norg en discussieerden over de beste manier om dit te bewerkstelligen. De discussie werd als zeer nuttig ervaren en de initiators van de campagne zien de avond dan ook als geslaagd. De komende periode zal moeten blijken welke projecten er vanuit deze campagne worden opgepakt en hoe sportverenigingen en scholen zich gaan inzetten voor een rookvrije omgeving.