Officiele opening Albertsbaan

RODEN – Op zaterdag 1 juli 2017 opent wethouder Reint-Jan Auwema samen met gedeputeerde Henk Brink, Sjors van der Heide, voorzitter Wijkbelangenvereniging Centrum Hennie de Heij en voorzitter van de Zakenkring Johan Hummel om 12.45 uur de vernieuwde Albertsbaan.

De herinrichting van de Albertsbaan was een lang gekoesterde wens van velen. De afgelopen jaren is met veel inzet gewerkt aan een plan die de parkeerplaats heeft getransformeerd in een prachtig plein met rondom parkeerruimte. Met het toevoegen van veel groen, een muziekkoepel en speelruimte voor kinderen kan de nieuwe Albertsbaan uitgroeien tot een verblijfsgebied voor inwoners en gasten van Noordenveld.

Reint-Jan Auwema: “Na jaren van plannen maken en voorbereiden kunnen we nu eindelijk zeggen dat de Albertsbaan is vernieuwd. Het is een aantrekkelijk plein geworden waar jong en oud zich kunnen vermaken. Het is dan ook een project waar wij als college van de gemeente Noordenveld erg trots op zijn. De nieuwe Albertsbaan vormt wat ons betreft de opmaat voor een verdere metamorfose van ‘Roden Centrum’.”

Johan Hummel: “Wij zijn als winkeliersvereniging erg in onze nopjes met de nieuwe Albertsbaan. Hopelijk zorgt het plein samen met de aangrenzende winkels en horeca voor een langer verblijf van de consument in het centrum. We zetten nu met de projectgroep onze schouders onder Fase 2 voor een verdere upgrading van het winkelgebied in Roden.”