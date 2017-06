Officiële start bouw starterswoningen Roderveld IV

RODEN – Ook de Okster in Roden vond woensdagmorgen de starthandeling plaats van de bouw van vier starterswoningen. Hoewel de bouw van deze woningen in Roderveld IV al is gestart, ging wethouder Henk Kosters toch samen met de toekomstige bewoners een officiële handeling verrichten. ‘Met de bouw van deze woningen voor starters is eindelijk de wens van zowel de gemeente als de stichting Jong en Duurzaam Nieuw Roden in vervulling gegaan. Daarom ook dit officiële tintje’, liet Kosters weten. De stichting Jong en Duurzaam is opgericht met als doel om betaalbare duurzame woningen te realiseren voor starters. Na een aantal locaties bekeken te hebben, worden de woningen dus gebouwd in de nieuwe woonwijk Roderveld IV in Roden. De stichting heeft zelf gekozen voor een TIMM woning, een woningconcept van Toeck uit Drachten. Toeck heeft de stichting geholpen bij de ontwikkeling van het plan. De woningen worden gebouwd door bouwbedrijf VDM Woningen.