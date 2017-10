Oktobermaand Kindermand in het Gevangenismuseum

VEENHUIZEN – Ook dit jaar doet het Gevangenismuseum weer mee aan Oktobermaand Kindermaand. Alle zondagen in die maand mogen kinderen t/m 12 jaar gratis het museum bezoeken. Op de zondagen in de herfstvakantie zijn er ook nog extra spannende dingen te doen!

Spelen en knutselen met Lange Leo Op zondag 15, 22 en 29 oktober kunnen kinderen spelen en knutselen met de aardige gevangenisboef Lange Leo. Ze kunnen verkleed als boef of agent met hem op de foto en gezellig met hem knutselen. Er zijn buttons, kleurplaten én ze kunnen een trekpop maken van deze vrolijke bajesklant.

Er is ook een boek over Lange Leo geschreven. In het museum wordt op de zondagen in de herfstvakantie een knusse voorleeshoek ingericht, waar over al zijn spannende avonturen wordt voorgelezen.

Entree: Alle zondagen in oktober: kinderen t/m 12 jaar gratis Data: zondag 15, 22 en 29 oktober: knutselen met Lange Leo (gratis) Tijd: 11.00-16.00 uur

Boeven in touw! Eerst achter de tralies en dan de lucht in klimmen in de touwen; elke woensdagmiddag in de herfstvakantie is er een spannend gezinsuitje voor wie het aandurft. In het museum kan men de Vloek van Veenhuizen oplossen, een interactieve speurtocht. Daarna gaat het naar het Klimbos, pal naast gevangenis Esserheem. Daar is op een hoogte van 5 tot 8 meter een spannende route met uitdagende hindernissen tussen de bomen uitgezet. Data: Elke woensdag in de herfstvakantie. Tijd: Het museum is te bezoeken vanaf 10.00 uur. Er kan geklommen worden tussen 14.00-17.00 uur. Combikaartje: €17,50 voor volwassenen, €13,50 voor kinderen van 10-12 jaar. (Entree museum + Klimbos). Kaartjes zijn te koop bij de kassabalie van het Gevangenismuseum.