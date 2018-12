Oliebollenactie VEV’67 in aantocht

LEEK – Op de laatste dag van het jaar zullen er traditiegetrouw weer oliebollen worden verkocht door de jeugdspelers van voetbalvereniging VEV’67 uit Leek.

Op maandag 31 december gaan de jeugdspelers tussen 9.00 en 13.00 uur weer langs bij de huizen in Leek, Tolbert en Nietap om oliebollen te verkopen. Deze dag zal er zoals gebruikelijk ook een kraam (08:00 – 17:00 uur) in Winkelcentrum de Liekeblom staan, waar de oliebollen ook verkocht zullen worden. Nieuw dit jaar is een verkoopkraam aan de Houtsingel (ingang wijk Oostindie).

De oliebollen (zonder of met krenten) kosten acht euro per zak van elf stuks.

De ambachtelijk bereide oliebollen worden ook dit jaar weer gebakken door bakkerij Van Esch uit Zevenhuizen. De opbrengst van de oliebollenactie komt ten goede aan de voetbalvereniging VEV ’67.