Olympisch en Wereldkampioen naar het Westerkwartier voor Healthy Ageing Tour

LEEK/WESTERKWARTIER – De Healthy Ageing Tour voor vrouwen mag van 4 tot en met 8 april een groot aantal wielertoppers verwachten. Daarmee blijft de traditie in stand dat de beste wielrensters van de wereld aan het vertrek staan in de provincie Groningen voor deze etappewedstrijd. Bovenaan het affiche prijken de naam van Olympisch kampioene Anna van der Breggen uit Zwolle en wereldkampioene Chantal Blaak uit Berkel en Rodenrijs.

Beide rensters komen uit voor de succesvolle Nederlandse vrouwenformatie Boels-Dolmans. De beste vrouwen ter wereld zijn op donderdag 5 april te bewonderen in het Westerkwartier. Start en finish zijn in Grootegast. Hier zijn ook verschillende activiteiten en een gezondheidsplein. Om 13.00 uur starten de rensters en rijden hun grote ronde door het Westerkwartier, doorkomstplaatsen zijn onder andere; Grijpskerk, Lauwerzijl, Oldehove, Aduard, Enumatil, Leek, De Wilp, Marum, Opende en Kornhorn. Na drie plaatselijke ronden in Grootegast is de finish omstreeks 16.10 in Grootegast.

Van der Breggen is dit jaar al vroeg in vorm en won de eerste World Cup wedstrijd in Italië. Chantal Blaak was vorig jaar al winnares van de zaterdag etappe in Finsterwolde. Ook kersverse 3-voudig wereldkampioen op de baan, Kirsten Wild, is opnieuw van de partij. Zij is in de Healthy Ageing Tour recordhoudster met 10 etappezeges. Ook de winnares van het eindklassement in 2016 en tevens oud-wereldkampioene tijdrijden, Lisa Brennauer ontbreekt niet in deze editie. De Deense Christina Siggaard won onlangs de Omloop Het Nieuwsblad en met haar landgenote Amalie Dideriksen staat de wereldkampioene van 2016 aan de start.

Voor het eerst wordt er op woensdag 4 april Friesland aangedaan. Met een proloog door hartje Heerenveen – de sportgemeente van Nederland in 2017 – wordt de wedstrijd op gang geschoten. Een dag later op donderdag 5 april is Grootegast de locatie voor start en finish met een omloop door het Westerkwartier. Op vrijdag 6 april staat er een dubbele rit gepland. ’s Morgens is er een Oldambt Omloop met start en finish in Winschoten. Vervolgens vindt er in de middaguren een tijdrit plaats in Stadskanaal. Op zaterdag 7 april is een Hoogeland Omloop voorzien met start en finish in Winsum. Op zondag 8 april is in de stad Groningen de grote finale met start en finish op de Vismarkt. In de provinciehoofdstad wordt op een ronde van zes kilometer gestreden om de eindzege. Deze etappe voert door het Noorderplantsoen.

Van 6 tot en met 8 april wordt op een deel van de parcoursen ook de Healthy Ageing Tour voor juniorvrouwen gereden. Deze wedstrijd maakt deel uit van de Nations Cup van de internationale wielerbond UCI en mag gerust de sterkst bezette etappewedstrijd voor juniorvrouwen in de wereld genoemd worden. Maar liefst 32 ploegen, waaronder 14 nationale selecties, vormen het deelnemersveld. Tevens is er van 4 t/m 6 april voor het eerst een driedaagse Paracycling voor mindervaliden.

Etappeschema Healthy Ageing Tour Elite-vrouwen:

Woensdag 4 april: Etappe 1 Proloog Heerenveen, 8 km.

Donderdag 5 april: Etappe 2 Westerkwartier etappe Grootegast, 131 km.

Vrijdag 6 april: Etappe 3A Winschoten, 66 km.

Vrijdag 6 april: Etappe 3B Ploegentijdrit Stadskanaal,17,5 km.

Zaterdag 7 april: Etappe 4 Hoogeland etappe Winsum, 143 km.

Zondag 8 april: Etappe 5 Groningen – Vismarkt, 92 km.