‘Onbevangen’ De Wilper Boys en piepjong TLC de sensaties van Gala

Roden in kwartfinale tegen VAKO

LEEK – Beide finalisten van vorig jaar, Marum en ONR, naar huis. De Wilper Boys voor het eerst in de clubgeschiedenis bij laatste acht. Het jonge TLC, dat boven de gevestigde orde eindigde. Na zeven jaar drong ook Grijpskerk weer door tot de laatste acht. De verrassingen op het Leekster Voetbalgala waren niet van de lucht. Al met al een zeer enerverende, bloedstollende tweede ronde, zaterdagavond, in een volgepakt – vijftienhonderd in getal- Sportcentrum.

De namiddag begon al spectaculair, met De Wilper Boys-DIO Oosterwolde. De Wilp stond hevig onder druk, maar kwam wel voor via Rafael Pekelsma. DIO maakte weer gelijk. Doelman Eddy Dijkstra hield de Boys op de been. Een derde uitval leverde een 1-2 voor de ‘zwarten’ (waar was het rood-zwart?). Dertig seconden voor tijd schoot Tjibbe Bakker de bal in het lege doel. De Wilper Boys tegen Veenhuizen was ook een gelijkwaardige strijd. De uit het B-toernooi afkomstige Noordenvelders kregen een man meer-situatie, maar kwamen niet tot score. Zes minuten voor tijd ramde Jeroen Dijkstra de bal stijf in het kruis. Veenhuizen kwam toch terug op 1-1, waarna beide clubs een strafschop kregen. De pingel van Veenhuizen werd gestopt, Niels van der Veen schoot namens De Wilp wel raak: 2-1. Zes uit twee voor De Wilp, dat al nagenoeg geplaatst was. In de laatste wedstrijd mochten de Boys van ‘Theo en Theo’ met klein verschil verliezen. Het werd groot verlies (5-0), maar de Plantsoen-jongens, technisch balvaardig, beweeglijk en veel inzet, plaatsten zich toch. Theo Donker noemde ‘de onbevangenheid’ van zijn team. “We gaan ook weer onbevangen de kwartfinales in”. De Wilper Boys blijft geschiedenis schrijven. In Poule Q was VAKO superieur. De productieve Vriezenaren wonnen alle duels. De strijd om de tweede plek ging tussen SVMH en Grijpskerk. SVMH viste naast de boot. Dat begon al in het onderlinge duel, waarin SVMH de zege binnen bereik had nadat Peter Koster (de oudste van de familie) de 1-0 maakte. 22 seconden voor tijd werd het weer gelijk. SVMH bood tegenstand tegen het ongenaakbare VAKO, dat wel te sterk was: 4-0. De Wieken-ploeg versloeg in de laatste wedstrijd Freddie van der Velde-Mitchell Schievels ploeg Waskemeer. Freddie van der Velde etaleerde een keer zijn klasse, tegen Grijpskerk, met twee rake kanonskogels. SVMH en Grijpskerk eindigden in punten gelijk. Het verschil: één doelpunt, in het nadeel van de Zuid-Westerkwartierders.

Het Sportcentrum vulde zich in de avonduren tot de nok, voor de topgroep R, met TLC, VEV’67, Grootegast en ONR! En dat begon met een kraker van jewelste, de Leekster derby: TLC-VEV. Delano Dussel schoot al snel de 1-0 binnen voor ‘West’. VEV, dat te veel van afstand schoot (Arjan Veenstra), kwam met 2-0 achter. Nadat er een overtreding werd gemaakt, mocht TLC door en maakte Stefan van Leeuwen het af. Hendrik Rozema verkleinde de achterstand, waardoor het weer spannend werd. Het werd bloedstollend. Met nog twee minuten te gaan scoorde Jeffrey Visser de 2-2. Maar de ‘jonge honden’ van Balkema (waaronder jongens van 15 en 16 jaar) waren niet te temperen. Het was Mohammed Farhaan die het Sportcentrum in extase bracht: 3-2. TLC-Grootegast was ook opwindend. TLC leek te verliezen, stond met 1-0 achter. Maar wederom Dussel kopte na een verre uitgooi de bal over de keeper: 1-1. Dan de andere derby, VEV’67-ONR. Vlug en Vaardig liep uit naar 4-1. Maar de Rodenaren kwamen aan het eind nog sterk terug en erg dichtbij: 4-3. Tegen TLC kwam ONR weer op achterstand. Het was de wedstrijd van Stefan van Leeuwen die twee keer scoorde, maar ook keihard in botsing kwam. Na de 3-1 dreigde ONR weer terug te komen, maar was het wederom Van Leeuwen die de 4-1 maakte. VEV’67-Grootegast was de wedstrijd van Arjan Veenstra. De oud-speler van Grootegast maakte ze alle vier: 4-0. De kaarten waren geschud. TLC verrassend groepswinnaar, voor VEV’67, dat los is gekomen. ONR haalde de laatste acht niet. De Rodenaren hebben nogal wat kwaliteit ingeleverd. “Maar we hebben wel strijd geleverd en daar ben ik tevreden over”, aldus Harm Gritter. Zo zinderend TLC-VEV was, zo saai was Roden-HFC’15 in de andere poule. HFC miste de grootste kansen nadat Vincent van Santen de fraaie 1-0 maakte. Na de 1-1 betekende een loeiharde pegel van Rene de Vries wederom een Roder voorsprong. HFC kwam door een gele kaart met een man minder te staan. Guido Bos miste voor leeg doel, de tweede poging was wel raak: 3-1. Nieuw-Roden, na twaalf jaar weer in de tweede ronde, deed het niet slecht tegen Boerakker, maar moest wel de nederlaag slikken: 2-1. Ook in de Roden-clash gaf Nieuw-Roden aardig partij en verloor met dragelijke cijfers: 3-0. Boerakker werd poulewinnaar. De geel-zwarten versloegen in de beslissende partij Roden met 4-2. Boerakker verloor geen enkel punt. Roden eindigde op plek twee, voor Nieuw-Roden. HFC, de winnaar van twee jaar geleden, kon slechts eerder in het toernooi bekoren. In de tweede ronde hadden de Hoogkerkers niets te vertellen en eindigden roemloos en puntloos onderaan. Een bittere teleurstelling van een op papier aantrekkelijk team. Sommige fijnproevers missen het hoge niveau van Pelikaan S, maar bij vlagen wordt er toch goed gespeeld en het is bovenal spectaculair. Het publiek, weer meer in getal, leeft intens mee. Zonder wanklank. En daar gaat het ook om.

In de kwartfinale, komende zaterdag, stuit VEV’67 op De Griffioen, dat het hele toernooi een sterke indruk maakt. Interessant is het duel De Wilper Boys-TLC. Voor het jonge TLC staat er meer druk op, vanwege het thuispubliek. Voor De Wilper Boys kan het toernooi al niet meer stuk. En dan de klassieke Noord-Drentse slag Roden-VAKO. Recordhouder Roden, dat er vorig jaar niet bij was, zal deze status willen behouden. VAKO is een vaste gast op de Gala-avond en aast op de titel. Boerakker-Grijpskerk is de derby van het Westerkwartier. Grijpskerk is er voor het eerst weer bij de laatste acht sinds editie 25. Boerakker, dat nog nooit het A-toernooi won, sneuvelde vorig jaar in de kwartfinale.

Kwartfinales: 18.10 uur De Griffioen – VEV’67; 18.40 uur De Wilper Boys – TLC; 19.15 uur VAKO – Roden; 19.45 uur Grijpskerk – Boerakker.

De Tweede Bal

Tom Stuve is al jaren de spreekstalmeester. Dat doet hij met verve en op zijn kenmerkende wijze. Ook het randgebeuren wordt niet ontzien. Zaterdagavond riep hij om dat er Megane in de weg stond. “Ik ben niet van plan u naar huis te brengen”.