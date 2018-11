Onder de Linden in het teken van Nationale TT

RODEN – Vorig jaar pakte vogelvereniging De Vogelvriend Roden e.o. groots uit met de eerste editie van de Nationale TT. Dit jaar krijgt de tentoonstelling in Onder de Linden een vervolg. Wederom organiseert de enthousiaste vereniging een grootse tentoonstelling, waarmee vogelliefhebbers uit het gehele land aan hun trekken moeten komen. Voor De Vogelvriend is het organiseren van dergelijke tentoonstellingen inmiddels routine. Al 66 jaar is de vereniging een begrip in de regio. De tentoonstellingen van De Vogelvriend lijken een garantie tot succes.

De voorbereidingen zijn al een tijdje in volle gang. Aanstaande donderdagavond opent de tentoonstelling haar deuren. De dag voor de opening staan de keurmeesters klaar voor de verschillende vogelbezitters, die de dieren vakkundig zullen beoordelen. Op het moment van schrijven zijn vrijwilligers druk bezig met de opbouw van de tentoonstelling, die zo’n 250 vogels zal laten zien.

Deelnemers – het zijn er in totaal zo’n zeventien – mogen alleen met eigen kweek vogels deelnemen. Dat houdt in dat de ingezonden vogels voorzien moeten zijn van een vaste voetring met eigen kweeknummer. Kanaries en tropische vogels mogen geringd zijn met ringen van het huidige of voorgaande kweekjaar. Voor kleine kromsnavels, zoals grasparkieten en agaporniden geldt dat deze met ringen van het huidige jaar en twee voorgaande kweekjaren geringd mogen zijn.

Deelnemers strijden om de prijzen in liefst negen categorieën. Daarnaast worden er acht nationale kampioenen aangewezen in verschillende categorieën. Ook de jeugdleden strijden in Onder de Linden om de prijzen. Dat gaat hier om de titel ‘Algeheel Noordelijk Jeugdkampioen’. In totaal zijn er vijf categorieën waarin de jeugd prijzen kan pakken.

Om voor prijzen in aanmerking te komen, geldt een minimum van 91 punten. Voor jeugdleden geldt een minimum van 90 punten. Het klassement wordt gevormd door de beste vijf vogels van iedere inzender. Hierbij geldt dat iedere kampioen die 92 punten of meer heeft behaald met 93 punten in het klassement wordt opgenomen. Kampioenen die met minder dan 92 punten kampioen zijn geworden, krijgen in het klassement de punten welke ze behaald hebben. De algeheel kampioen wordt met 94 punten in het klassement opgenomen. Prijswinnaars van zilver met meer dan 92 punten worden teruggezet naar 92 punten. Uit een stam of stel met meerdere vogels van 93 punten of meer, wordt maximaal één keer 93 punten meegenomen in het klassement. De andere(n) worden teruggezet naar 92. De reden voor deze correctie ligt in het feit dat in grote groepen soms meer prijspunten moeten worden toegekend om tot puntverschil tussen prijswinnaars te komen dan in kleine groepen, terwijl een kampioen in een grote groep met 95 punten niet per definitie beter is dan een kampioen met 92 punten uit een kleine groep.

Alle soorten en maten

Voor de kwekers biedt de tentoonstelling veel competitie en de bezoekers kunnen gewoon genieten van de vele vogels. Maar liefst 250 vogels dus, val alle soorten en maten. Vorig jaar trokken de vele volières veel bekijks en ook dit jaar hoopt de organisatie op veel belangstellenden. De Nationale TT van De Vogelvriend is voor jong en oud het bekijken waard.

Praktische informatie

Net als vorig jaar wordt het vogelfeest weer gehouden in Onder de Linden te Roden. Op donderdagavond 1 november barst het los. Van 20:00 tot 22:00 uur is de tentoonstelling dan geopend. Een dag later kan men liefst twaalf uur lang genieten van de vogels. Van 10:00 tot 22:00 uur staan de deuren van Onder de Linden dan wagenwijd open. De afsluiter is op de zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur. De inbreng is op woensdag 31 oktober, van 15:00 tot 21:00 uur. Dit gebeurt bij de achteringang van Onder de Linden.

Wat: Nationale TT De Vogelvriend Roden e.o.

Waar: Onder de Linden Roden

Info: www.devogelvriendroden.nl.