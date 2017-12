Onder de Linden is weer springlevend

Anton Hamstra kijkt terug op eerste halfjaar als uitbater

RODEN – Sinds de Rodermarkt van dit jaar heeft Onder de Linden een nieuwe uitbater. Althans, nieuw.. Anton Hamstra werkte er al langer en kent de klappen van de zweep. Toch komt er meer bij kijken wanneer je zelf uitbater wordt, merkte Anton al gauw. ‘Je maakt de beslissingen nu zelf. Dat is leuk en een uitdaging, maar je blijft de eindverantwoordelijke.’

Op een gure vrijdagochtend is Hotel Onder de Linden een oase van warmte. Het is nog vroeg, maar Anton Hamstra is al een aantal uur uit de veren. Vanaf zes uur ’s ochtends was hij bezig met het voorbereiden van het ontbijt voor de hotelgasten. Met een bakje koffie in de hand, neemt Anton plaats aan de stamtafel in het gezellige kroeggedeelte van Onder de Linden.

Anton kwam zo’n 3,5 jaar geleden bij Onder de Linden terecht. Al gauw werd hij de rechterhand van Piet en Griet, de welbekende Rôner uitbaters. Met de komst van een nieuwe investeerder- en het vertrek van Piet en Griet- werd er gezocht naar een nieuwe uitbater. Lang hoefde er niet getobd te worden over wie de ‘tent’ moest gaan runnen. Anton had natuurlijk zijn naam ook al mee. ‘De Hamstra’s zijn vrij actief in Roden en daardoor bekend. Ik denk dat die naamsbekendheid er aan bijgedragen heeft dat ik uitbater ben geworden en dat de zaken nu goed gaan.’ Daarnaast zit het horecaleven Anton in het bloed, zegt hij. ‘Ik heb tien jaar bij de Smulpaap gewerkt, nog een lange periode bij de Joy en bij Initial Hokatex. Al deze banen hadden één ding gemeen: ik werkte veel met mensen. Ik vind dat heerlijk. Gewoon gezellig met mensen praten, dat vind ik fantastisch.’

Naar zijn zin heeft Anton het zeker weten, maar het leven in de horeca betekent vooral hard werken. ‘Ik werk nu zeven dagen per week. Dat is uiteraard niet het streven en dat zal later minder worden. Het gaat er nu om dat ik het eerste jaar overbrug en dan ga kijken of ik misschien wat minder kan werken. Het is nu eenmaal zo dat wanneer je ergens begint, je de eerste periode veel moet doen en weinig vrij hebt. Dat is ook nodig om de boel op gang te krijgen.’ Anton is desondanks overtuigd dat het ‘op gang krijgen’ van Onder de Linden gaat lukken. ‘Je merkt al dat het drukker wordt. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de economie die aantrekt. Daarnaast hebben we gewoon een hele omslag gemaakt met dit bedrijf. Drie jaar geleden was er niet veel leven meer in de brouwerij. Momenteel hebben we het weer op de rit. We hebben vaak activiteiten, hebben een restaurant gedeelte wat goed loopt en het hotel is in orde. Het bijzondere is, dat wij met hetzelfde personeel als drie jaar geleden, die omslag hebben gemaakt. Er zijn een aantal factoren die hierbij een rol spelen. Het is deels de gezelligheid die we uitstralen, maar het is ook het feit dat wij de boel hier schoon en netjes houden. We hebben meer structuur en sfeer gebracht in Onder de Linden en onze keuken staat als een huis. Tot slot hebben we de overstap gemaakt van Grolsch naar Hertog-Jan. Dat heeft zeker invloed. Er zijn veel mensen die iets tegen Grolsch hebben en het gewoon niet lekker vinden. Daarnaast biedt Hertog-Jan een groot assortiment speciaalbieren.’ Anton houdt wel van een biertje op zijn tijd, getuige het bierfestival wat hij in samenwerking met René Walda van Slijterij de Erp heeft georganiseerd. Een succes was het, met verschillende taps, een biercarrousel, kampvuurtjes, pagodetenten en heaters. Op het bierfestival konden liefhebbers van een lekker biertje, kennis maken met het ruime assortiment van Onder de Linden en Slijterij van Erp. Het zijn juist zulke evenementen, die ervoor zorgen dat Onder de Linden weer een bepalende rol speelt in het dorpsbeeld van Roden.

Kijkend naar de toekomst, ziet Anton nog veel dingen die aangepakt moeten worden. Neem nu het hotel. ‘De hotelkamers zijn een beetje gedateerd. We hebben echter wel een hoge bezettingsgraad, van ongeveer 70 à 80 procent. Dat komt omdat de kamers gewoon goed en schoon zijn. Maar het staat op de planning om op termijn het uiterlijk van de kamers aan te pakken. Ons doel is om van ons restaurant, meer een eetcafé te maken. We willen het een gezellig karakter geven, waarbij er stamgasten aan de bar zitten en verderop mensen lekker zitten te eten in een informele setting. We bieden natuurlijk wel een lekkere, goede en uitgebreide kaart aan, maar we gaan echt inzetten op sfeer. Dat is iets waar wij veel complimenten over krijgen van gasten. Zij zeggen vaak dat het hier zo gezellig is en dat klopt. Omdat wij meer een eetcafé zijn dan een restaurant, zijn onze prijzen ietsje lager. De bedoeling is dus: een betaalbaar eetcafé met een gezellige, informele sfeer en een goede keuken.’

Uiteraard moet bij het aanpakken van Onder de Linden rekening worden gehouden met de investeerder. ‘De investeerder, die anoniem wenst te blijven, is eigenaar van het pand. Ik ben een zelfstandig ondernemer die het van hem huurt. De investeerder is, naar mijn weten, altijd voornemens om Onder de Linden te verhuren aan een goede uitbater’, zegt Anton. ‘Alles gaat in goed overleg. Wanneer er iets moet gebeuren, dan bespreken we dat met elkaar. Dat verloopt prima.’

Anton ziet de toekomst van Onder de Linden zonnig tegemoet. Niet in de laatste plaats vanwege de plannen van de gemeente, die van Noordenveld dé fietsgemeente bij uitstek wil maken. ‘Dat merk je als horecaondernemer echt. Het toerisme heeft hierdoor een boost gekregen. De Drenthe 200, Red Bull Kop over Kop, de Lus van Roden en de verscheidene criteriums zorgen voor reuring in het dorp. Daarnaast is het altijd strak geregeld door de gemeente en wordt er niet te moeilijk gedaan over de organisatie ervan. Daarnaast zorgt de aanleg van mountainbikeroutes in de regio, voor extra toerisme’, zegt Anton, die hier slim op inspeelt. ‘Wij hebben een speciale stalling, waar men hun mountainbikes kan plaatsen. Dat zie je niet veel bij een hotel en dat is echt een stukje service van ons uit.’ Niet alleen ‘fietsgemeente Noordenveld’, maar ook de omgeving zelf straalt volgens Anton aantrekkingskracht uit. ‘Ik hoor vaak van gasten van buitenaf, dat wij heel leuk volk zijn. De hele regio straalt geluk uit. Ik ben dan ook niet verbaasd dat inwoners in Noord-Drenthe volgens onderzoek de gelukkigste mensen van heel Nederland zijn. We zijn heel relaxed, gezellig en nieuwe mensen worden hier snel opgenomen. Dat is een ontzettend pluspunt van dit gebied.’

Overigens snapt Anton de kritieken op ‘fietsgemeente Noordenveld’ soms ook wel. ‘Al die fietsevenementen zorgen voor nogal wat druk op het wegennet. Je zult mij als horecaondernemer natuurlijk nooit horen klagen, maar ik snap dat het voor sommige inwoners soms wat vervelend is. Kijk eens naar Red Bull Kop over Kop. Een fantastisch evenement, maar je moet wel een parcours van honderd kilometer in dit gebied vrij houden van auto’s.’

Over de gemeente en Volksvermaken verder niets dan lof van Anton. ‘Ik vind het fantastisch. Als je kijkt hoeveel er gebeurt in deze regio, dat is niet normaal. Ik erger mij dan soms ook wel aan mensen die zeggen dat hier te weinig georganiseerd wordt. Die zijn er namelijk nog steeds. Ik snap dat niet. We zijn hier hartstikke actief!’.

Het interview met de markante ondernemer loopt op zijn eind. Anton moet verder, in de horecabranche is er zelden tijd voor rust. Je zou zeggen dat iemand die om zes uur ’s ochtends zij nest uit is, er ’s avonds vroeg in ligt. Dat valt nogal tegen, laat Anton weten. ‘In de horeca moet je inspelen op de wensen van je klanten. Zo zouden wij hier een keer een groep uit Zweden verwelkomen. Zij belden echter dat hun vliegtuig vertraging had en dat zij pas ’s nachts aan zouden komen in het hotel. Toen zei ik: ‘Wij wachten wel. Uiteindelijk was het half vier toen ze hier binnenkwamen. Dan zeg je niet ‘en nu gauw op bed’. Nee, we boden ze wat te drinken aan en uiteindelijk werd het half zes voor ze op bed lagen. Toen zij eenmaal op hun hotelkamer lagen, begon ik maar vast met het ontbijt. Wat moet je anders?’