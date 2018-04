Onder de Linden maakt zich op voor Koningsdag

Gezelligheid troef aan de Brink in Roden

RODEN – Voor Anton Hamstra wordt Koningsdag 2018 zijn eerste Koningsdag als uitbater van Onder de Linden. Zenuwen zijn hem echter vreemd, want de hardwerkende Rodenaar heeft zijn sporen in de horeca inmiddels al wel verdiend. Hij kijkt dan ook uit naar 27 april en hoopt vooral op mooi weer. ‘Als het maar droog blijft en de temperatuur een beetje oké is. Dan komt alles goed.’

De afgelopen tijd mocht Anton boffen. Fantastisch weer, met zelfs een hitterecord op donderdag 19 april. ‘We hebben het terras de afgelopen tijd bijna iedere dag vol gehad. Echt heel gezellig. Goed sfeertje, precies zoals het moet zijn’, zegt hij. Sinds de Rodermarkt van 2017, is Anton de uitbater van Onder de Linden. Hij huurt het van een eigenaar, die liever op de achtergrond blijft. Het contact is goed, zo laat Anton weten. ‘We doen alles in overleg. Momenteel zijn we bezig met het dak en we zijn aan het kijken hoe we straks de hotelkamers gaan vernieuwen.’ Ook de bestrating van het terras zal worden aangepakt. ‘We hadden gehoopt dat het iets sneller zou gaan met de aanbesteding van de gemeente, maar die hebben het momenteel druk. Dat wordt dus ietsje later dan gehoopt.’

Over het laatste driekwart jaar niets dan positiviteit van Antons kant. ‘We mogen niet klagen. De hotelbezetting is flink omhoog gegaan en daarmee het eten ook.’ Wie in het weekend Onder de Linden binnenloopt, vindt altijd reuring. Of er nu mensen op het terras, aan de bar of aan een eettafeltje zitten: er is altijd volk. Anton houdt van die gezelligheid en wil dat ook koesteren. Eerder gaf hij aan het liefst een eetcafé te hebben, in plaats van een restaurant. Een wat informeler sfeertje dus. Gezelligheid staat bij Anton op nummer één.

Terug dan naar Koningsdag. Dat belooft een drukke dag te worden voor Anton en zijn medewerkers. Sowieso vroeg uit de veren, al is dat niets nieuws. Iedere dag moet er namelijk om zeven uur ’s ochtends een ontbijt klaar staan voor de hotelgasten. ‘De vrijwilligers van de Oranje Stichting Roden komen al om zeven uur’, zegt Anton. ‘Dit jaar zijn wij de uitvalsbasis van de Oranje Stichting. Wij verzorgen de hele dag alles voor hun.’ Dat is alweer een zorg minder voor de Oranje Stichting, die het toch al zo druk hebben.

Koningsdag begint traditioneel met de Koningsnacht, zo ook bij Onder de Linden. Daar speelt ’s avonds de band Switch, een welbekende coverband uit het Noorden des lands. De insteek is om een gezellige avond voor jong en oud te houden in het café van Onder de Linden. Overdag is het terras van Onder de Linden uiteraard geopend. ‘Een koninklijk terras’, lacht Anton. Op dat terras kan tegenwoordig genoten worden van een nóg ruimer assortiment aan speciaalbieren. Sinds kort stapte het café namelijk over van Hertog Jan naar Heineken/Brand. Dat levert een ruimere variëteit aan bieren op, zo legt Anton uit. ‘Er waren sowieso al gasten die Heineken uit flessen dronken, maar nu hebben we het ook gewoon op tap.’ En voor degene die niet zo thuis is in de wereld van het gerstenat, maakt het Café met alle liefde een aantal smoothies klaar.

Zelf heeft Anton weinig plannen op Koningsdag. ‘In de ochtend even het dorp in met mijn dochter, denk ik. ’s Middags komt Gré Parelmoer hier de seniorenmiddag voorbereiden, dus dan zal ik hier weer moeten zijn.’ De seniorenmiddag is voor Onder de Linden een mooie gelegenheid om een aantal bezoekers te trekken, die anders naar het centrum zouden gaan. ‘Overdag zullen de meeste mensen op de Albertsbaan te vinden zijn. Tegen het eind van de middag en in de avond kunnen ze uiteraard hier terecht. Overdag trouwens ook. Iedereen is hier altijd van harte welkom.’ De sfeer moet in het café worden gemaakt door ‘DJ Bas’, de barkeeper/dj die van iedere gelegenheid een feestje weet te maken. ‘Hij krijgt iedereen op de bar’, lacht Anton.

Het programma van Onder de Linden begint om 14:00 uur. Het is hierbij belangrijk om op tijd te zijn. ‘Om half twee gaat de zaal open. We willen graag dat de mensen op tijd zijn, zodat we ze een plaatsje kunnen geven. Vorig jaar kwamen er mensen te laat binnen, waardoor het optreden wat rommelig werd. Om dit te voorkomen vragen wij de mensen op tijd te zijn.’ Entree van de seniorenmiddag is gratis en de ingang van de grote zaal is via de achterzijde. Tijdens de middag wordt een verloting gehouden. Het optreden van Gré Parelmoer belooft een doldwaze middag.

Het terras van Onder de Linden is daarnaast de gehele dag open. Het café maakt zich op voor een gezellige middag. Het liefst met goed weer…