Ondernemers Vrijetijdsboulevard denken na over de toekomst

RODEN – Afgelopen week heeft Bert Jan Bodewes, projectleider van de centrumontwikkeling Roden, alvast om tafel gezeten met de ondernemers aan de Vrijetijdsboulevard. Dat deed hij met het oog op het ‘denk mee café’, wat op dinsdag 30 januari in Roden wordt georganiseerd. Tijdens deze vergadering, die werd belegd in Snow&Co, vertelde Bodewes over het plan en vroeg hij de aanwezige ondernemers naar hun visie op de toekomst.

Het leverde een interessante bijeenkomst op. De aanwezigen sloegen direct aan het sparren. Zo kwam het braakliggende terrein naast BikeLife ter sprake en werd er nagedacht over de vormgeving en de benaming van de Vrijetijdsboulevard. Een belangrijk punt van de ondernemers aan de Vrijetijdsboulevard, is het genereren van meer ‘traffic’. Oftewel: hoe zorg je er niet alleen voor dat er meer mensen naar Roden komen, maar ook blijven hangen? Een interessant vraagstuk voor de ondernemers, die hier binnen afzienbare tijd een vervolgoverleg over zullen beleggen.