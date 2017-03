Ondernemers willen kabelbaan in Roden én Noordenveld

‘Willen we de economie hier blijvend stimuleren, moeten we groter gaan denken’

RODEN – Soms valt alles samen. Moet iets gewoon zo zijn. Niet heel lang geleden dronken de ondernemers Emiel van der Heide en Alex Kapma samen een biertje in het Oostenrijkse Flachau. Uiteraard was ook de Centrumvisie Roden (in ontwikkeling) onderwerp van gesprek. Logisch, want beiden zijn als ondernemers gevraagd mee te denken in het proces. Na de derde slok bier keken Kapma en Van der Heide richting berg. Daar zagen ze mensen via een kabelbaan (gondel) van A naar B gaan. ‘Dat zou wat voor Roden en Noordenveld zijn’, dachten ze vrijwel gelijktijdig. Bij denken bleef het vervolgens niet. Momenteel wordt onderzocht of de realisatie van een kabelbaan in Roden een reële optie is. De voortekenen lijken goed. ‘Behalve het feit dat alleen al de realisatie van een kabelbaan, wat ons betreft fasegewijs en Noordenveld-breed, al uniek zou zijn, geeft het ook een andere manier van denken aan. Ja, je zou het ‘groter denken’ kunnen noemen. Wij zijn van mening dat we hier meer moeten anticiperen in plaats van reageren. Pas dan kun je ook voor langere tijd je economie stimuleren.’

Dagelijks worden tal van leuke ideeën geboren. Na wat onderzoek blijkt negentig procent vaak al meteen onhaalbaar. In dit geval ligt dat anders. ‘Wij hebben bij Snow & Co de grootste indoor skibaan van deze soort liggen. Een vergelijkbare baan vind je nergens anders. De baan is in eigen beheer ontwikkeld. Ondertussen verwelkom ik regelmatig Oostenrijkse gasten. In de winter wordt er in dat land volop geskied, in de zomermaanden veel minder. En dus wil men ook in Oostenrijk met dit soort banen aan de slag. Om de techniek bij te houden, om toch bezig te blijven. Skiën is daar wat hier voetbal is. Ik heb dus frequent contact en ken de mensen ondertussen goed. Van het een kwam vervolgens het ander. Een van die contacten zit in gondels en kabelbanen. Sterker nog: hij is dé expert op dat gebied in Oostenrijk. En dus weten we ondertussen dat de realisatie van een kabelbaan hier mogelijk is. Natuurlijk hangt er een prijskaartje aan, maar ook daar zijn we niet echt van geschrokken. Vroeger, heb je het over pakweg vijftien jaar geleden, was het echt onmogelijk geweest, nu ligt dat duidelijk anders. Een kabelbaan is bovendien vrij eenvoudig en snel realiseerbaar. In Oostenrijk leggen ze een baan van een voet van een berg naar de top in de zomermaanden aan. Daarmee vergeleken is een baan in Roden een peulenschilletje natuurlijk. Binnenkort praten we verder en dan weten we ook tot achter de komma wat het kostenplaatje zal zijn. Maar nogmaals: daar zal het, zo verwacht ik, zeker niet meteen op stuklopen.’

Een kabelbaan dus, in eerste instantie op Roden gericht. ‘Ondertussen hebben we met verschillende partijen gesproken en denken we groter. Denken we aan Noordenveld. Denken we aan drie fases. De eerste fase zou een kabelbaan moeten zijn die start bij het Suikerunie terrein in Hoogkerk en naar Roden gaat’, zegt Kapma. ’De gondels, want daar hebben we het over, gaan dan via de Onlanden naar het nu nog braakliggend terrein aan de Vrijetijdsboulevard. Je zou daar een soort van station kunnen maken. Later denken we aan gondels richting Norg en Veenhuizen, zeker met het oog op de Werelderfgoedlijst. Maar eerst fase 1 maar eens zien te realiseren. Uiteraard kleven er haken en ogen aan, een utopie is het zeker niet.’ Kapma en Van der Heide beseffen dat er mensen zullen zijn die de plannen als grootheidswaanzin zullen betitelen. Emiel en Alex zullen ongetwijfeld voor gek worden verklaard. ‘Dat mag, moet iedereen zelf weten. Wij willen met het lanceren van dit plan laten zien dat we proberen anders te denken. Groter te denken. We proberen de rollen om te draaien. We willen anticiperen in plaats van reageren. Doen we niets, laten we alles zoals het is en leggen we als het over de Centrumvisie gaat alleen wat nieuwe tegels, dan wordt het wel wat fraaier, maar niet beter. Dan blijven we ons verzetten tegen zaken als de mogelijke komst van een Factory Outlet in Assen. Dan blijven we klein. Die kleine broer, Calimero. We willen juist de rollen omdraaien. Laat ook mensen uit Groningen hier naar toe komen. Hup, het platteland op. Ze zullen verbaasd zijn wat we hier te bieden hebben. En het is natuurlijk ideaal. Je zet je auto in Hoogkerk en stapt in Roden uit. Het is goed voor het milieu ook. Je kunt je fiets meenemen. Zeker als Noordenveld als fietsgemeente aan de weg gaat timmeren, zullen steeds meer mensen hier in de natuur willen fietsen. Het mes snijdt aan allerlei kanten. Mensen kunnen de Onlanden van bovenaf zien. En natuurlijk is het een belevenis op zich om met een gondel naar Roden te komen. Voor jong en oud. De komst van een kabelbaan zal Roden en Noordenveld voor langere periode een enorme boost geven. Ook op economisch vlak. Zo moet je, denken wij, ook naar de investering kijken. Natuurlijk kost het veel geld, het kan je echter veel meer opleveren. Helemaal als je het later verder gemeentelijk uitrolt. Wij zien het in elk geval zitten en hebben ons in dit plan vastgebeten. Sterker nog: we staan er mee op en gaan er mee naar bed. Vooral ook omdat het allemaal haalbaar lijkt. Mensen van de gemeente die we ondertussen gesproken hebben, raken ook hoe langer hoe meer enthousiast. Als we samen de schouders er onder zetten, dan kan dit gewoon. Zijn we iedereen voor. Ben je als dorp en gemeente uniek. En daar vaart echt iedereen wel bij.’

De ondernemers maken haast met het uitwerken van de plannen. Alex en Emiel willen dus samen met andere ondernemers en partijen van stoepsteendiscussie naar groter denken. Blijft Roden alleen Ot en Sien of wordt het ook dat dorp van de kabelbaan? ‘We hebben met z’n tweeën de wijsheid zeker niet in pacht, maar vanwege de centrumvisie proberen we zoveel mogelijk indrukken op te doen en met zoveel mogelijk mensen van gedachten te wisselen. We zijn onlangs met een groepje ondernemers naar Batavia Stad geweest, zoals we vaker buiten de gemeentegrenzen te vinden zijn. Weet je wat het ook is, misschien onderschatten we ons dorp en onze gemeente wel een beetje. Beseffen we zelf niet wat we in handen hebben. Zijn we er niet goed van doordrongen dat we Roden en Noordenveld aan iedereen moeten laten zien. Recreatief en toeristisch hebben we ontzettend veel te bieden. We hebben Veenhuizen, maar we hebben ook de Health Hub, iets dat zelfs landelijk de aandacht trekt. We willen bovendien ook dé fietsgemeente zijn. Nou, laten we daar dan écht voor gaan ook. In een gondel met je fiets naar Roden en Noordenveld, hoe mooi zou dat zijn?

Het idee van een kabelbaan is niet nieuw. Ooit opperde journalist Henk Hendriks het al eens en ook onlangs werd het idee al ingebracht door een groep bewoners. In Oostenrijk viel alles samen en vanwege dus de warme zakelijke banden die Van der Heide met dat land heeft, lijkt één plus eén zelfs drie te worden. ‘Je kunt de plannen zo breed trekken als je wilt. Betrek ook de regio Groningen – Assen er maar bij, om maar eens iets te noemen. Overigens hebben we al gesproken met een werkgroep uit Groningen. Ook daar liggen namelijk plannen voor de realisatie van een kabelbaan. Die werkgroep is al wat verder en we zijn blij dat ze met name technische kennis met ons hebben willen delen. We weten dus precies van de hoed en de rand en daarom ook durven we het nu ook wel hardop uit te spreken. Wij als ondernemers willen graag een slag maken. Een échte slag. Wij willen die economisch boost graag helpen geven. En het is ook gewoon een kwestie van nu of nooit. Nu maken we een visie voor de komende jaren. Het is aan ons, want zo zien we het. Willen we gewoon, doorsnee blijven, of willen we echt iets bijzonders gaan doen en gaan we voor de kabelbaan? Dat vraagstuk ligt nu voor. Onze voorkeur is duidelijk. Als we wat willen, moeten we dat nu doen.’

Kapma en Van der Heide roepen iedereen in Roden op – zeker die met ideeën en visie- om op 12 april naar Snow & Co te komen. Daar zal de visie van de ondernemers verder toegelicht worden en kan gesproken worden over de voorliggende plannen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.