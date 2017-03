‘Ondernemers willen niet gezien worden als wandelende portemonnees’

Tanja Haseloop, manager van de Noordenveldse Uitdaging



RODEN – Een week geleden werd in Zoetermeer de 65e ‘Uitdaging’ uitgerold. In het bijzijn van Koning Willem Alexander. Tanja Haseloop, manager van de Noordenveldse Uitdaging, wil er het belang van de organisatie maar mee aangeven. Benadrukken dat het concept groeit. ‘En dat de Koning er bij was, zegt natuurlijk ook wel iets’, zegt ze. Ruim twee jaar is ze nu manager van de Noordenveldse Uitdaging. Ze kijkt tevreden terug al beseft ze dat er nog wel degelijk stappen kunnen worden gemaakt. Haseloop over de Noordenveldse Uitdaging en het zichtbaar maken van wat ondernemers betekenen voor maatschappelijke organisaties.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. ‘Zonder steun van ondernemers, was het waarschijnlijk een stuk minder goed gesteld met maatschappelijke organisaties. Ondernemers doen ontzettend veel voor de samenleving. Vaak is dit niet zichtbaar. Ga maar na. Hoeveel bedrijven ondersteunen de kinderboerderij in Roden? Dat zijn er heel veel, maar weet jij ook welke bedrijven? Denk aan voetbalclubs die gesponsord worden, denk aan prijsjes voor de bingo. Zet dat allemaal eens om in geld. Ondernemers zijn enorm belangrijk voor het vrijwilligersleven in de maatschappij.’ De Noordenveldse Uitdaging is een netwerk van bedrijven dat helpt maatschappelijke vragen op te lossen. ‘Het is maatschappelijk betrokken ondernemen, maar dan duidelijker, meer gericht op de samenleving. Dus geen ISO-normen, maar praktische oplossingen voor verenigingen en organisaties. Een ondernemer denkt vaak praktisch en lost een probleem waar een vereniging of instantie al heel lang mee zit vaak zo op. Met spullen, kennis of mankracht kunnen ondernemers organisaties ontzettend blij maken. Van de week nog, bij de Treftuin in Roden. Er moest gerooid worden. Via ons netwerk is een bedrijf gekomen dat die klus geklaard heeft. Organisaties krijgen dus geen geld om het te laten doen, maar wel specialisten die het er ‘zo even bij doen’. En nogmaals: reken zo’n klus eens om in geld. Pas dan besef je wat ondernemers allemaal voor de samenleving doen. Aan ons ook om dat meer zichtbaar te maken, zoals verenigingen en instellingen dat ook gerust mogen – of misschien wel moeten- doen.’ Ondernemers bieden kennis, mankracht, materiaal of manuren. Hebben spullen over die voor een vereniging nog van heel veel waarde kunnen zijn. Aan Tanja om vraag en aanbod samen te brengen. ‘Ondernemers hebben vaak het gevoel gezien te worden als wandelende portemonnees. Er gaat vrijwel geen week voorbij of er wordt wel een financiële bijdrage gevraagd. De Noordenveldse Uitdaging ziet het anders en doet het anders. Het is aan ons netwerk van ondernemers of en hoe we kunnen helpen bij een vraag. Zij zetten hun netwerk in. Wat ook nog kan verbeteren is de vraagstelling vanuit de maatschappij. Waar heeft een vereniging nou echt behoefte aan? Ik heb nog een voorbeeld. In november vroegen twee organisaties hulp om hun website te beheren. In plaats van het over te nemen heeft een ondernemer aangeboden een workshop te organiseren. Uiteindelijk meldden liefst 27 personen zich aan voor deze cursus. Gratis en voor niets hè. Prachtig toch. Met de vergaarde kennis kon men vervolgens zelf aan de slag. Ondernemers doen dit soort dingen al zo lang, wij maken het meer zichtbaar. Al is en blijft er volop ruimte voor verbetering’, beseft Haseloop.

Omgerekend in geld zette de Noordenveldse Uitdaging het eerste jaar zestig mille om, het afgelopen jaar was dat al meer dan een ton. ‘We groeien dus. Boven het gemiddelde zelfs. En het mes moet aan twee kanten snijden. Stel dat het Rode Kruis iets vraagt, in ruil kunnen ze bij bedrijven een cursus reanimeren aanbieden. Ik zeg maar wat. Dát is dus de bedoeling, en dat gebeurt dus ook. Overigens beseffen ondernemers vaak niet eens hoeveel ze al voor de samenleving betekenen.’

Tanja noemt tal van voorbeelden op. Deelnemers aan de Special Olympics gingen naar Spanje in een mooie outfit en met mooie tassen, met dank aan bemiddeling van de Noordenveldse Uitdaging, bedrijven en de gemeente. ‘Deze manier van ondersteunen spreekt ook de ondernemers aan, zo merk ik. Ze zien hoeveel baat een organisatie er bij heeft. Het is tastbaar en praktisch. Resultaatgericht, korte lijnen. Tanja hoopt van harte dat steeds meer bedrijven zich aan zullen sluiten bij de organisatie. ‘Kost natuurlijk niets. Het is gewoon aangeven dat je als bedrijf bereid bent om te helpen. We willen ons ook richting onderwijs en statushouders profileren. Stel ik kom in contact met een statushouder die in eigen land automonteur was. Was is nou mooier zo iemand een week mee te laten draaien bij een garage in Noordenveld. Kan hij laten zien waar hij goed in is. Waar zijn talenten liggen. Kan hij zien hoe we in ons land werken. En wie weet wat er uit rolt. Ook dit is nou écht maatschappelijk ondernemen. Wat betreft stages geldt hetzelfde. Herken het talent en zoek er een bedrijf bij waar die talenten tot ontplooiing kunnen komen. Kan zomaar een win-win situatie opleveren. Verbinding maken dus, ook één van onze doelstellingen. Het gaat om elkaar weten te vinden, bruggen bouwen en netwerk, en in alle gevallen om maatwerk’, zegt Haseloop. Landelijk zijn al tal van grote ondernemers bij de Uitdaging aangesloten. ‘In principe draait alles om vrijwilligers. Ik ben voor een beperkt aantal uren manager. Bovendien worden er wel kosten gemaakt. De eerste drie jaar worden we financieel ondersteund door de Rabobank, de gemeente en het Oranje Fonds. Daarnaast zit onze Pronkaovond er weer aan te komen. Mensen die ons willen ondersteunen, kunnen voor 75 euro een stoel kopen en worden in de watten gelegd door met name Het Wapen van Drenthe en Cruwijn. Er komt muziek, eten en drinken en we gaan heel speciale kavels veilen. Vorig jaar leverde de avond ons bijna achtduizend euro op; hebben we weer stappen mee kunnen maken, de organisatie weer kunnen verbeteren. Dat zie je dus terug in de omzetgroei: van zestig mille naar een ton. Een mooie stap, maar het kan nog beter. Het moet nog beter. Voor mijn gevoel moeten we groeien qua naamsbekendheid. Het zit nog niet in ons systeem en dat moet eigenlijk wel. Een mooie taak voor ons en mij. Ik blijf me er in elk geval voor inzetten. Ik geloof er in. Kijk maar naar wat er allemaal al gerealiseerd is. Soms kleine, soms grote zaken. Prachtig om te zien en om te doen ook.’

Tanja kan het niet laten om nogmaals terug te komen op de Pronkaovond. ‘De vrouwen mooi uitgedost, de rode loper ligt klaar, wijn en eten, muziek en contact. Netwerken, en wellicht nog iets leuks kopen. Behalve goederen, worden er ook talloze leuke diensten geveild. Als maatschappelijk betrokken ondernemer mag je dit eigenlijk niet missen. Of vind je dat ik nu wat teveel reclame maak?’

Informatie: www.noordenveldseuitdaging.nl